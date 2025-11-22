Акция: Иззеха препарати, забранени за продажба в България

Полицаи от отдел „Икономическа полиция“ – СДВР иззеха от два търговски обекта в София лекарства, забранени за продажба в България, както и такива, които се продават само след лекарско предписание, съобщиха от пресцентъра на МВР. Специализираната полицейска операция е осъществена вчера съвместно с експерти от Столичната регионална здравна инспекция, Националната агенция за приходите и Българската агенция по безопасност на храните и е била в два търговски обекта на територията на град София с основна дейност продажба на хранителни продукти.

Без разрешение

Намерени са и са иззети множество лекарствени продукти без издадено разрешение за употреба по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и забранени на територията на страната, както такива, които се продават само след лекарско предписание.

Проверката е установила и голямо количество хранителни добавки с неясен произход с възбрана за разпространение от страна на БАБХ. Съставени са Акт за установяване на административно нарушение на чл. 281 от ЗЛПХМ и констативни протоколи на собственика на обекта – 33-годишна жена. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

През септември митнически служители задържаха на граничния пункт „Калотина“ над 44 000 опаковки недекларирани хранителни добавки и гелове.

