Студио Actualno:

В Бразилия: Карло Анчелоти иска звезда от България в националния отбор

22 ноември 2025, 12:30 часа 615 прочитания 0 коментара
В Бразилия: Карло Анчелоти иска звезда от България в националния отбор

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти обмислял да извика една от звездите по българските терени в състава си. Това съобщава местното издание "Trivela", което отдаде специално внимание на бразилския футболист, който през последната година впечатлява в Първа лига. Става въпрос за левия бек на Левски - Майкон. Изданието от родината му му посвети специален материал, в който отчете развитието му по време на престоя му на "Герена".

В Бразилия се прехласнаха по Майкон

Както е известно, отборът на Левски завърши първия дял от сезона като лидер в класирането. "Сините" записаха 11 победи, 2 равенства и 2 загуби в първите 15 мача от шампионата. Така със своите 35 точки те заемат първата позиция - на 5 пред втория ЦСКА 1948 и на 9 от действащия шампион Лудогорец, който понастоящем заема 5-о място. В материала на "Trivela" се сочи, че Левски има всички шансове да спре доминацията на "орлите" от последните 14 години.

В публикацията се прави много детайлен анализ на развитието на Майкон и на неговия "късен прогрес". Пробивът му се определя не като изненадващ, а като закъснял, защото към него е имало очакванията да направи тази голяма крачка в своето развитие още докато е играел в Бразилия. Все пак сънародниците го оценяват като един от най-важните играчи за отбора на Хулио Веласкес. 

ОЩЕ: Новините от "Надежда" обиколиха Острова: В Англия сравниха "Анфийлд" със стадион "Локомотив"

Майкон

Анчелоти наблюдава прогреса на Майкон?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В материала е включена много интересна информация. Според "Trivela" Майкон дори е попаднал в полезрението на бразилския национален селекционер Карло Анчелоти. Тази информация няма как да бъде потвърдена, но е малко вероятно изявите на 25-годишния бек да са стигнали чак до Карлето, който има на разположение играчи като Алекс Сандро, Карлос Аугусто и Кайо Енрике на тази позиция.

В информацията се сочи още, че Майкон е предизвикал интереса на един от клубовете от испанската Ла Лига. Става въпрос за Реал Бетис. Френският Лил също е сочен като потенциален кандидат за услугите на бразилеца. Припомняме, че през лятото 25-годишният футболист бе сериозно спряган за трансфер далеч от "Герена". Сред потенциалните му дестинации бяха руският Ростов и унгарският Ференцварош. През последните дни от трансферния прозорец в офисите на "сините" пък пристигнала оферта от френския Нант. Левски обаче поискал твърде висока цена и до трансфер така и не се стигна, тъй като столичният клуб иска да го задържи в редиците си.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Левски Карло Анчелоти Майкон Бразилия отбор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес