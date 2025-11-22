В Бразилия: Карло Анчелоти иска звезда от България в националния отбор

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти обмислял да извика една от звездите по българските терени в състава си. Това съобщава местното издание "Trivela", което отдаде специално внимание на бразилския футболист, който през последната година впечатлява в Първа лига. Става въпрос за левия бек на Левски - Майкон. Изданието от родината му му посвети специален материал, в който отчете развитието му по време на престоя му на "Герена".

В Бразилия се прехласнаха по Майкон

Както е известно, отборът на Левски завърши първия дял от сезона като лидер в класирането. "Сините" записаха 11 победи, 2 равенства и 2 загуби в първите 15 мача от шампионата. Така със своите 35 точки те заемат първата позиция - на 5 пред втория ЦСКА 1948 и на 9 от действащия шампион Лудогорец, който понастоящем заема 5-о място. В материала на "Trivela" се сочи, че Левски има всички шансове да спре доминацията на "орлите" от последните 14 години.

В публикацията се прави много детайлен анализ на развитието на Майкон и на неговия "късен прогрес". Пробивът му се определя не като изненадващ, а като закъснял, защото към него е имало очакванията да направи тази голяма крачка в своето развитие още докато е играел в Бразилия. Все пак сънародниците го оценяват като един от най-важните играчи за отбора на Хулио Веласкес.

Анчелоти наблюдава прогреса на Майкон?

В материала е включена много интересна информация. Според "Trivela" Майкон дори е попаднал в полезрението на бразилския национален селекционер Карло Анчелоти. Тази информация няма как да бъде потвърдена, но е малко вероятно изявите на 25-годишния бек да са стигнали чак до Карлето, който има на разположение играчи като Алекс Сандро, Карлос Аугусто и Кайо Енрике на тази позиция.

В информацията се сочи още, че Майкон е предизвикал интереса на един от клубовете от испанската Ла Лига. Става въпрос за Реал Бетис. Френският Лил също е сочен като потенциален кандидат за услугите на бразилеца. Припомняме, че през лятото 25-годишният футболист бе сериозно спряган за трансфер далеч от "Герена". Сред потенциалните му дестинации бяха руският Ростов и унгарският Ференцварош. През последните дни от трансферния прозорец в офисите на "сините" пък пристигнала оферта от френския Нант. Левски обаче поискал твърде висока цена и до трансфер така и не се стигна, тъй като столичният клуб иска да го задържи в редиците си.