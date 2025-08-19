Русия върна на Украйна загинали войници, които е трябвало да предаде при размяната на тежко ранени и болни

Русия и Украйна проведоха поредния етап от обмена на тела на загинали войници. Според украинския Координационен щаб за третиране на военнопленници Москва е предала на Киев 1000 тела, включително пет тела на военнослужещи, загинали в плен. Руската страна все още не е коментирала размяната, станала днес (19 август) - ден след срещата на американския президент Доналд Тръмп с Володимир Зеленски и евролидерите във Вашингтон.

Петимата, загинали в плен, са били в списъка на тежко ранените и тежко болните военнопленници, които трябваше да бъдат разменени съгласно споразуменията, сключени в Истанбул по време на втория кръг от преговорите с Русия през юни, се казва в изявлението на украинския координационен щаб.

"Руската страна продължава да бави и не изпълнява своите задължения. Украйна настоява за незабавното освобождаване на всички тежко болни и тежко ранени затворници и се бори за връщането на всички украински граждани", посочиха още от щаба.

Сред върнатите днес са и сили на отбраната от областите Донецк, Запорожие, Луганск и руския регион Курск.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

"В близко бъдеще следователите от правоохранителните органи, заедно с експертни институции на Министерството на вътрешните работи, ще извършат всички необходими експертизи и ще идентифицират репатрираните тела", добавят от координационния щаб на Украйна.

"Мерките по репатрирането бяха проведени в резултат на съвместната работа на служители на Координационния щаб за третиране на военнопленници, Съвместния център към Службата за сигурност на Украйна, Въоръжените сили на Украйна, Министерството на вътрешните работи на Украйна, Службата на комисаря на Върховната рада на Украйна по правата на човека, Секретариата на комисаря по въпросите на лицата, изчезнали при специални обстоятелства, Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и други структури от сектора за сигурност и отбрана на Украйна. Изразяваме благодарността си за съдействието на Международния комитет на Червения кръст", гласи съобщението.

