Русия за първи път използва хиперзвукова ракета „Циркон“, твърди Киев (ВИДЕО)

В публикация в канала си в Telegram, придружена от видеоклип, показващ предполагаеми отломки от ракета от нападението срещу Украйна на 7 февруари, Рувин каза, че според предварителните резултати Русия е използвала ракета "Циркон", съобщи „Индипендънт“, цитиран от БГНЕС.

⚡️🇺🇦Ukrainian sources report that an expert examination seems to confirm that the missile that struck Kiev on 7 February was indeed of the 3M22 Zirkon type. pic.twitter.com/umwx1sPMZ6