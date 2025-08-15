Приказката продължава! Квалификантът Атман изхвърли и световния №9 от Мастърс-а в Синсинати

Теренс Атман продължава с впечатляващото си представяне в Синсинати. Французинът се класира за 1/2-финалите, след като шокира Холгер Руне с 6:2 6:3 за 1 час и 15 минути. Французинът игра изключително агресивно. Той започна турнира с показатели 1-4 в АТР Тура, а с представянето си до момента си осигури пробив сред първите 70 в света при следващото обновяване на ранглистата.

Теренс Атман продължава да пише история

„Не успях да спя снощи след победата над Тейлър (Фриц). Опитвах се просто да бъда себе си на корта, да се наслаждавам възможно най-много, защото няма какво да загубя. Това е предимството, което имам идвайки от квалификациите. Мисля, че представянето ми в този турнир ще ми даде много увереност до края на годината и изобщо в кариерата ми като цяло“, добави французинът.

Французинът ще мери сили с Яник Синер

Така Атман се превърна в първия квалифкант на 1/2-финалите в Синсинати от 10 години насам, а там ще му предстои да премери сили със световния номер едно - Яник Синер. Любопитно е и друго. С класирането си на полуфиналq Атман спечели $332 160 от наградния фонд. Преди турнира той имаше $310 376 спечелени в кариерата си.

Синер бе спечелил само един сет в досегашните си два мача срещу Феликс Оже-Алиасим, но те бяха преди 2022 и преди италианецът да влезе в топ 10. Реалността през 2025 се оказа доста по-различна – световният №1 победи канадеца с 6-0, 6-2, за да достигне до полуфиналите на Мастърса в Синсинати.

Той продължава да няма загубен сет в Охайо, а за този успех имаше нужда от 71 минути. За експресния мач определено помогна и Оже-Алиасим, който бе далеч от нивото, на което е способен.

