В Германия не се създават нови работни места

На германския пазар на труда през второто тримесечие на 2025 г. почти не са създадени нови работни места, съобщи Федералната статистическа служба "Дестатис". Броят на заетите лица е бил с около 10 000 повече спрямо същия период на миналата година – най-слабият ръст след бума на заетостта през лятото на 2022 г., когато допълнително 679 000 души намериха работа след кризата с коронавируса, предава ДПА, цитирана от БТА.

В сравнение с първото тримесечие броят на заетите от април до юни остава почти непроменен – около 46,0 млн. души. При сезонно изгладени данни увеличението е с едва 7000 души.

Общо за периода работещите са отработили около 14,4 млрд. часа, което е с 0,5 на сто по-малко на годишна база. Средният брой отработени часове на служител е намалял с 315,4 часа, сочат данни на Института за изследване на заетостта.

По сектори се отчита различна динамика. В сектора на обществените услуги, здравеопазването и образованието се запазва дългосрочната тенденция на ръст (1,9 на сто), а увеличение има и във финансовите и застрахователните услуги (1,8 на сто).

В информационния и комуникационния сектор заетите са намалели с 4000 души, с което е прекъсната почти деветгодишна тенденция на растеж. В търговията, транспорта и хотелиерството работните места са с 38 000 по-малко (минус 0,4 на сто).

Спад има и в промишлеността – минус 141 000 работни места (1,7 на сто), както и в строителството – минус 21 000 работни места (0,8 на сто) спрямо година по-рано.

