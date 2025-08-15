Пак ли милитаризъм: Китай и Южна Корея осъдиха посещението на японски политици в светилището Ясукуни

Южнокорейското правителство изрази "дълбоко разочарование и съжаление" по повод посещението на японски политици, включително най-малко един министър (министърът на земеделието Шинджиро Коидзуми), в шинтоисткото светилище Ясукуни, смятано за символ на милитаризма. Бъдещите отношения трябва да се градят върху покаянието на Япония за миналите грешки, се казва в прессъобщение на министерството на външните работи, цитирано от Ройтерс.

Япония отбеляза 80-ата годишнина от капитулацията си във Втората световна война, като поне един министър от кабинета се присъедини към хилядите посетители в храма Ясукуни, където се отдава почит на загиналите във войните.

За съседите на Япония Ясукуни не е обикновен храм. Той е политически символ на японската военна агресия и всяко посещение там се възприема като отричане на зверствата, извършени по време на инвазията в Азия, обида към жертвите в Китай, Корея и в целия регион и отказ да се признае вина за престъпления срещу човечеството.

Южна Корея: Признайте историята

Според Южна Корея това посещение "възхвалява японската военна агресия и отдава почит на военнопрестъпници".

Южнокорейското правителство призова лидерите на Япония да признаят историята и да покажат "смирен размисъл и искрено покаяние" за миналото си, се казва в изявлението на министерството. "Това е важна основа за развитието на ориентирани към бъдещето отношения между двете страни, основани на взаимно доверие".

Пекин също критикува

Критики срещу посещението на японски политици в храма Ясукуни отправи днес и китайското посолство в Токио. Посещението отразява "погрешното" отношение на Япония към миналото й на агресор, заяви представителството на Пекин.

Посещението на политици, включително най-малко един министър, е отражение на "витаещите все още призраци" на японския милитаризъм, с който Китай призовава Япония да скъса, допълни посолството.

