Доналд Тръмп награждава Силвестър Сталоун и KISS за заслуги към американската култура

Обявяването на наградите Kennedy Center Honors 2025 предизвика голямо медийно и културно внимание. В списък, отбелязващ артистичното многообразие, президентът Доналд Тръмп разкри имената на пет емблематични фигури, които ще бъдат отличени за влиянието им върху американската култура. От кънтри до рок, кино, мюзикъл и диско, отличените представляват различни поколения и стилове, които са оставили своя отпечатък върху милиони хора.

Кои ще са отличените

Джордж Стрейт е считан за легенда на кънтрито, с повече от 60 хита и кариера, която е оказала огромно влияние върху жанра. Класическият му стил, автентичността и връзката му с публиката го правят един от най-уважаваните артисти в американската музика.

Силвестър Сталоун ще бъде почетен за кариерата си в киното, особено за ролите си във франчайзите "Роки" и "Рамбо". Освен комерсиалния си успех, Сталоун е символ на упоритостта, самоусъвършенстването и популярната култура, вдъхновявайки поколения с емблематичните си герои. Припомняме, че в началото на годината Сталоун бе сред звездите, назначени от Тръмп за специални посланици за насърчаване на бизнеса в Холивуд.

Майкъл Крауфорд е световноизвестен с ролята си на Фантома от операта. Приносът му към музикалния театър на Бродуей и в Уест Енд е от съществено значение за развитието на жанра, а почитта към него подчертава значението на сценичните изкуства в световната култура.

Глория Гейнър ще бъде отличена за своето наследство в дискотечната музика и вечния си химн "I Will Survive". Нейният мощен глас и послание за овластяване отекнаха по целия свят, превръщайки я в ключова фигура за ЛГБТК+ общността и за онези, които са намерили сила в нейните текстове.

Групата KISS, известна с грима си, експлозивните си шоута и влиянието си върху рока, също ще бъде почетена. С повече от пет десетилетия кариера групата предефинира понятието за спектакъл в музиката и създаде глобална база от фенове, която продължава да расте.

Реклама с политически подтекст

Участието на Доналд Тръмп в обявяването добави политически привкус към събитието. Макар че наградите на Центъра "Кенеди" обикновено се пазят от политиката, изборът на популярни и консервативни личности предизвика дебати. Някои критици посочват, че изборът отразява стратегия за културно позициониране, докато други отбелязват разнообразието от представени жанрове и стилове, пише "Marca".

