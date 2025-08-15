Spa Hotel Santé: Всички нюанси на лятото

Лятото е време, в което зелените склонове на Родопите се обагрят в топли нюанси, а свежият въздух обещава несравнимо спокойствие. Сред този живописен пейзаж, във Велинград, Santé Spa Hotel посреща гостите си, и им предлага различен тип настаняване. От просторни VIP, двуспални или фамилни апартаменти, до комфортни студиа и стаи с незабравими гледки. Модерният SPA център на Santé впечатлява с богатство от съоръжения и терапии с доказан ефект. След разходка в планината е истинско удоволствие да се потопим във финландска, билкова или инфрачервена сауна, да усетим топлината на парната баня или да релаксираме в хамам и солната стая. Джакузито се превръща в любимо място дори в летните дни, а VIP залата за релакс и модерният фитнес допълват усещането за завършена грижа. Относно басейните, на разположение са външен, закрит, детски, контрастен и акватоничен басейн. А изборът зависи единствено от настроението. И може да е повече от един.

Не можем да пропуснем да отбележим - ефектът на масажите в Santé Spa Hotel, както и терапиите за тяло и ръце, е неповторим. Специално за дамите хотелът предлага козметични процедури и специални терапии за лице и цяло. Най-малките гости също намират своето вълшебно кътче в детската зала и къта за игри. А когато апетитът на всички се събуди, ви водим на гастрономическото пътешествие на хотела. Първата спирка е основният ресторант Santé със закуска и вечеря на блок маса и изобилие от кулинарни предложения - свежи салати и разядки, топли и студени предястия, паста, сочни месни ястия. А-ла-карт ресторант Vitus пък впечатлява с авторско гурме меню и модерен интериор, а виенската сладкарница е фаворит както за гостите на Santé, така и за жителите на града. Тук всеки ден се приготвят сладки и солени наслади, за да бъде всичко свежо. И когато дойде време за дълги разговори, идеалното място е лоби барът в непосредствена топлината до камината. Ценителите на уиски се събират в пура бара, а за онези, които обичат ритъма на нощта, нощният клуб FOREST by Santé предлага музика на живо и тематични DJ партита.

Освен за мечтана почивка Santé Spa Hotel е перфектен за специалните моменти от живота ни. Просторната зала Santé с елегантен интериор, LED екран, професионално озвучение и сценично осветление е подходяща за гала вечери, конференции и тържества. А по-малката Зала Мини Santé е идеална за коктейли и по-малки събирания. Хотелът е предпочитана дестинация за сватби - екипът се грижи за изящните торти по поръчка и ефирната украса. Santé се справя отлично и с организацията на тиймбилдинги, обучения, спортни лагери, и вечери с музика на живо. Казано накратко - всичко тук е създадено, така че да обедини висок клас обслужване с красотата на природата.

Велинград, Ул. Ленища 1

За резервации: 0893 080 666

reservation@spahotelsante.com

marketing@spahotelsante.com

https://spahotelsante.com/bg