ЕК слага край на безвизовото пътуване за грузински дипломати

Европейската комисия спира безвизовото пътуване за притежателите на грузински дипломатически, служебни и официални паспорти. Комисията отбелязва, че подобна мярка според последните промени в европейското визово законодателство се предприема за първи път. Притежателите на посочените видове грузински паспорти ще бъдат длъжни занапред да притежават Шенгенска виза при пътуване за служебни цели в ЕС. Решението е одобрено от държавите в ЕС и ще бъде в сила поне една година.

ОЩЕ: BBC: Грузинската полиция е тровила протестиращи с химическо оръжие (ВИДЕО)

Кое налага това решение?

Това решение е в отговор на умишленото и продължаващо нарушаване от страна на Грузия на ангажиментите, поети по силата на безвизовия режим в ключови области на демокрацията и основните права, пояснява ЕК. Отпадането на визовия режим цели да насърчи контактите между хората и споделените ценности, включително зачитането на правата на човека и демократичните принципи, добавя комисията.

Действията на грузинските власти от октомври 2024 г. насам, включително репресиите срещу протестиращи, опозиционни политици и независими медии, оказаха отрицателно влияние върху обстановката в страната и доведоха до нарушения на основни права и международни правни изисквания. Грузия отказа да прилага визовата политика на ЕС, а това е основно условие за поддържане на безвизовия режим. Комисията е на мнение, че действията на грузинските власти подкопават изискванията за безвизов режим, се посочва в съобщението.

ОЩЕ: С протест: Грузия отбеляза една година от спирането на преговорите за членство в ЕС (ВИДЕО)

Комисията е приела насоки за консулските и граничните власти на държавите от ЕС, за да подпомогне ефективното прилагане на днешното решение. Препоръчва се извършването на задълбочени проверки на всички грузински граждани, преминаващи външните граници на ЕС. Представителите на грузинските власти трябва да използват своя дипломатически или служебен паспорт, когато пътуват до ЕС за официални и дипломатически цели. Неспазването на това изискване може да доведе до издаване на забрана за влизане в ЕС, отбелязва комисията.

Държавите от ЕС следва да проверяват всички грузински граждани в национални и европейски бази данни, като например Визовата информационна система, Шенгенската информационна система и други бази данни. Когато притежателите на грузински дипломатически, служебни и официални паспорти кандидатстват за шенгенска виза, държавите от ЕС се предвижда да извършват подробна проверка, като поканят кандидатите на интервю и поискат допълнителни документи. Държавите от ЕС следва да отказват визи при съмнения за надеждността на предоставената от кандидатите информация.

ОЩЕ: За пране на пари: 5 години затвор за бивш грузински премиер

Днешното решение ще бъде в сила до 6 март 2027 г., а ако причините за мярката не отпаднат междувременно, срокът може да бъде удължен с до 24 месеца. Комисията може да реши да разшири мярката до всички грузински граждани, се допълва в съобщението.