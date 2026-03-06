Големият съперник на Орбан го защити: ЕС да прекъсне връзките с Украйна, "докато Зеленски не се извини"

Най-големият опонент на унгарския премиер Виктор Орбан - лидерът на партия "Тиса" Петер Мадяр - защити министър-председателя на страната след най-новото изявление на украинския президент Володимир Зеленски в словесната война между двамата. Лидерът на Украйна заяви на 5 март, че ако Орбан наложи вето на заема от ЕС за Киев на стойност 90 милиарда евро, ще даде адреса му на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), за да разговарят с него.

"Никой чуждестранен държавен лидер не може да заплашва никого, включително никой унгарец. Нито тръгващото си правителство на Орбан, нито бъдещото правителство на "Тиса". Затова оттук (...) призовавам украинския президент да изясни думите си и, ако наистина е казал това, да ги оттегли", заяви Петер Мадяр в отговор на изявлението.

Точните думи на Зеленски бяха: „Надяваме се, че този един човек в ЕС няма да блокира 90-те милиарда евро (заем - бел. ред.) или първата част от тях и че украинските войници ще могат да получат оръжия. В противен случай ще дадем адреса на този човек на нашите въоръжени сили, нека му се обадят и поговорят с него на собствения му език".

Петер Мадяр призова ЕС да прекъсне отношенията с Украйна, докато Зеленски не изясни думите си

Първото си изявление Мадяр направи на събитие в град Шарваш. По-късно, на друго събитие, той призова лидерите на Европейския съюз да „прекъснат всички отношения с Украйна, докато президентът Зеленски не изясни думите си и не се извини на Унгария за изявлението си“.

Мадяр също така заяви, че нито украинският, нито руският президент могат да го изнудват, както направиха с Орбан - посочвайки, че диктаторът Владимир Путин преди това е намекнал, че руският петрол ще продължи да тече към Унгария, докато политиката на унгарското правителство е подходяща. Думите на лидера на "Тиса" цитира 444.hu - едно от малкото останали независими издания в страната, критично към властта на Орбан и партия "Фидес".

Ветото на Унгария

Унгарското правителство обяви в средата на февруари, че ще наложи вето върху заема за Украйна, защото според него украинското правителство не възобновява работата на нефтопровода „Дружба“, който беше затворен поради руска атака в края на януари. Киев не го правел по политически причини, твърди Будапеща - нещо, което украинските власти отричат: Унгария е блокирала заема от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна, макар да не участва в него.

На форума в Шарваш Петер Мадяр призова Зеленски да „даде отчет за състоянието на нефтопровода и - ако е възможно - да го отвори възможно най-скоро“. Той също така заяви пред Виктор Орбан, че е готов лично и съвместно да инспектира състоянието на тръбопровода.

Мадяр и Орбан се изправят един срещу друг с партиите си на парламентарните избори през април, като социологическите проучвания дават преднина на лидера на "Тиса".

