Руска пропагандистка беснее: Защо пуснахме Байдън? Отговор: От страх от Камала Харис (ВИДЕО)

Въпросите бяха поставени от Скабеева, а отговорът беше, че можело да заплашат Байдън, но щяло да бъде много нелепо.

Руската пропаганда лудее: Ще пратим Полша в каменната ера за час (ВИДЕО)

Скабеева обаче реши да не се отказва и продължи с "логика" - как така американците взривили "Северен поток 2", а руснаците сега нищо не правели и отстъпвали пред Байдън, който отива в Киев. Последва нов отговор – като отстраним Байдън, кой щял да дойде – Камала Харис. "При Байдън има задръжки, но при Харис – не", беше заключението.

"Байдън при цялата му така да се каже деменция все пак има някакви задръжки докато при Харис изобщо няма такива – каквото й кажат, това ще направи. Тя въобще няма собствено мнение. Единственото е, че според мен трябваше докато Байдън лети на своя хеликоптер, той обикновено си лети на хеликоптер, нашите самолети да го бяха съпроводили до Киев. Това, разбира се, щеше да бъде доста по-впечатляващо".

Междувременно, AP публикува информация, че визитата на Байдън в Киев е координирана с Москва, "за да няма грешки, които да отприщят ядрена война". Това е станало часове преди самото посещение, но няма коментар от Белия дом какво точно са казали руснаците.

Защо не пускаме ракетите?: Истерия сред руснаците заради визитата на Байдън в Киев (СНИМКИ)

Totally delusional. Russian propaganda television led by chief Olga Skabeyeva commenting on Biden's visit.



“We gave Biden security guarantees for a visit to Kyiv although we could have threatened him”. pic.twitter.com/4rSWxAgX5c