Руска провокация на границата с Естония

Според ведомството, случилото се "пасва отлично" на провокативното руско държание и действия в по-широк аспект, включително по границите на Русия с нейните съседи, конкретно Литва и Финландия.

От естонското МВнР считат направеното за прокация. "Ще изясним пред Руската федерация чрез граничните ни служби и дипломатическите ни канали, че такива действия са неприемливи. Ще поискаме обяснение защо светлинните шамандури са премахнати и ще изискаме те да бъдат върнати", пише в официалното съобщение на Естония за случая.

Die Narwa trennt Russland und Estland. An den meisten Stellen allerdings nicht bewacht durch Burgen wie auf meinem Foto, sondern lediglich mit Wäldern an beiden Ufern. Zudem ist sie an einigen Stellen nur wenige Dutzend Meter breit.

Estland wird jeden Quadratmeter verteidigen. pic.twitter.com/yegYaU0SSw