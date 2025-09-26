Руска рафинерия пак гори, общински съветник от партията на Путин е намерен обесен (ВИДЕО)

Прецизните украински въздушни удари срещу обекти от руската петролна промишленост продължават и нямат край. Поредният такъв – отново срещу познато руско предприятия, Афипската рафинерия. Там е избухнал пожар след атака с дронове и това потвърждава и регионалният оперативен щаб.

"Отломки от дрон паднаха върху една от инсталациите. Няма пострадали. Огънят се разпространи на площ от 30 квадратни метра и вече е потушен. На мястото на инцидента работят аварийни и специални служби“, се казва в официалното съобщение. Уточнява се, че отломки от дрон са паднали и близо до станция "Голубицкая" в района на Темрюк, като отново по предварителни данни нямало пострадали хора, нямало и щети по инфраструктурата.

Видеокадри, които вече се разпространяват в Телеграм, показват доста сериозен пожар в Афипската рафинерия:

Междувременно, местните руски издания КП-Кубан и 93.ru съобщиха, че член на Тихорецкия областен съвет от "Единна Русия" е намерен мъртъв. Това е партията на руския диктатор Владимир Путин. Става въпрос за 43-годишния Виталий Капустин, тялото му е открито в гората до село Новорожденско, Тихорецки район на Краснодарския край. 93.ru съобщава още, че Капустин бил намерен обесен на дърво и ръцете му били вързани зад гърба. Освен че е общински съветник, Виталий Капустин е директор на строителната компания "Кубанспецстрой" ООД.

Иначе и в Ростовска област имаше атака с дронове – местният губернатор Юрий Слюсар съобщава в Телеграм, че под атака са били Ростов-на-Дон, Таганрог, Милерово и още 4 района на областта. Той твърди, че в Азовски район избухнал пожар, горяла "суха трева", а в град Ростов имало щети по фасадата и прозорците на магазин и поражения по автомобили от отломки от дронове.

Руска атака и в Украйна

Ръководителят на военновременната администрация на Суми Серхий Кривошенко съобщава, че малко преди 4:30 часа сутринта Русия е бомбардирала с авиобомби. Щети има по жилищни сгради, възможно е да има спирания на тока и газа, по първоначални данни няма жертви.

Вчера Русия атакува с дронове Черниговска област. Цел е била критична енергийна инфраструктура, като са използвани поне 14 дрона клас "Шахед". 30 000 души са останали без ток след атаката, има прекъсвания на електричеството и на места в самия град Чернигов:

Russia launched a drone strike on Nizhyn, Chernihiv region, targeting critical infrastructure. 14 drones were used, leaving around 30,000 without power. Local reports also indicate blackouts in parts of Chernihiv city.

