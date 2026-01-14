След смъртта на девет бебета в родилното отделение на Градската клинична болница № 1 в Новокузнецк, Русия, Следственият комитет образува наказателно дело по обвинения в небрежност и причиняване на смърт по непредпазливост. Подобни действия са били предприети и в шест други нашумели случая на масова смърт на бебета през последните 25 години, но само в един случай е известно дали извършителите са били подведени под отговорност. В четири от тези случаи, както и в този от Новокузнецк, децата са починали по време на новогодишните празници, съобщава телеграм-каналът Агенство.

Белгород и Брянск

През 2018 г. Следственият комитет образува наказателно дело за небрежност след смъртта на 22 бебета в родилния център на Градската болница в Белгород. Децата са починали в рамките на деветмесечен период. Повече подробности по случая не са открити. Не бяха намерени публикации за процеса. През 2017 г. 11 бебета умират в родилно отделение в Брянска област в рамките на няколко колко месеца. На майките е казано, че децата са починали от инфекция. Центърът, открит от руския диктатор Владимир Путин три месеца по-рано в последствие е затворен. Образувано е дело за небрежност, но разследването се проточва. Липсва информация за осъдени по случая.

Отстраняване от работа

През 2016 г. е образувано наказателно дело за небрежност във връзка със смъртта на осем бебета между 3 и 18 януари в АГ център в Орьол. По-късно прокуратурата потвърди за извършени нарушения - използване на медицински изделия с изтекъл срок на годност и грешки при лечението. Главният лекар и 18 служители на центъра бяха отстранени от работау а самият център беше затворен за три месеца и реорганизиран. Няма информация за резултатите от съдебния процес.

По-рано през 2012 г. Следственият комитет образува дело за небрежност във връзка със смъртта на осем новородени между 3 и 11 януари в републиканската детска клинична болница в Налчик. Тогава четирима лекари са обвинени по делото . Съдът оправда двама началници на отделения. Информация за хода на съдебния процес и другите обвиняеми не е известна.

Съвпадение на обстоятелствата

През първите седмици на януари 2005 г. пет новородени починаха в родилен дом в Асбест, Свердловска област. Следственият комитет образува дело за причиняване на смърт по небрежност. Регионалното Министерство на здравеопазването нарече инцидента „съвпадение на обстоятелствата“. И в този случай липсва допълнителна инфромация по случая.

През 2004 г., по време на новогодишните празници, в родилен дом в Краснотуринск, Свердловска област, възниква огнище на гнойно-септична инфекция, довела до смъртта на шест новородени. Разследването установява, че бактериите са били внесени от медицинския персонал. Две години по-късно главният лекар на родилното отделение получава 2-годишна присъда за небрежност. Трима други служители на болницата получават условни присъди.

Новокузнецк

В коментар, относно смъртта на девет бебета в родилното отделение на Градска болница № 1 в Новокузнецк, регионалното Министерство на здравеопазването заяви, че те са починали от тежка вътрематочна инфекция. Родилното отделение обяви карантина „поради превишаване на прага на разпространение на респираторни инфекции“. Главният лекар на болницата, 56-годишният Виталий Херасков е отстранен от работа в очакване на разследване. Херасков ръководи болницата от декември 2024 г. Неговият предшественик, Василий Малчиков, подаде оставка през април 2024 г., три месеца след като заместникът му Роман Журавченков беше осъден на осем години затвор за подкуп. Министърът на здравеопазването Дмитрий Беглов, който назначи Херасков на поста главен лекар през юни 2025 г., също беше обвинен в подкуп и арестуван. В социалните мрежи Херасков активно се застъпва за войната в Украйна.

