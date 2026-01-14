Поне 5 счупени коли: Верижна катастрофа в София

Голяма верижна катастрофа е станала на светофар на столичния булевард "Рожен" в ж.к. "Свобода". Това става ясно от кадър, публикуван във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

На снимката се вижда, че в нея участват най-малко пет автомобила и автобус от градския транспорт.

Няма данни за пострадали. Превозните средства са с тежки материални щети. Към момента не е ясно как се е стигнало до инцидента.

