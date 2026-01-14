"Манипулации и лъжи": "Информационно обслужване" отговори на Асен Василев за машинното гласуване

Държавната ИТ компания "Информационно обслужване" излезе с остра позиция срещу председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев, обвинявайки го в "манипулативни твърдения и откровени лъжи" по темата за машинното гласуване. Повод за реакцията станаха публични изказвания на Василев, в които той заяви, че изпълнителният директор на дружеството Ивайло Филипов не е сменян от над десет години и че ако има съмнения за манипулации на машините за гласуване, те трябва да бъдат адресирани именно към него. Василев коментира още, че ако ГЕРБ твърди, че машинният вот е компрометиран, "да попитат собствения си кадър дали той манипулира и дали това въобще е възможно".

Отговорът

В официалната си позиция "Информационно обслужване" категорично отрича да има каквато и да е роля в техническата подготовка или контрола на машините за гласуване. "На компанията никога не е възлагано и никога не е изпълнявала действия по конфигуриране на машините за гласуване", се посочва в документа. От дружеството подчертават, че както конфигурирането, така и проверката на машините се възлагат от Централната избирателна комисия и се извършват от частна фирма. Още: ГЕРБ vs. ИТН: Делян Добрев се обяви против смяна на машините със "скенери"

Компанията уточнява, че от въвеждането на машинния вот през 2014 г. досега доставчикът на машините, както и на софтуера и техническата поддръжка, е частната компания "Сиела Норма" АД – единствен партньор на производителя "Смартматик" за България. Ролята на "Информационно обслужване", съгласно Изборния кодекс, е ограничена единствено до компютърната обработка и агрегирането на данните от изборните резултати в районните комисии и Централната избирателна комисия, включително издаването на бюлетините с окончателните резултати. Още: Радостин Василев: Най-добре да не се пипа ИК

От държавната ИТ фирма не коментират директно твърденията на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че Ивайло Филипов работи по нови машини за гласуване. В телефонен разговор с "Дневник" от пресслужбата на дружеството потвърдиха, че разпространената позиция е насочена конкретно към изказванията на Асен Василев.

В заключение от "Информационно обслужване" предупреждават, че политическите спекулации около изборния процес подкопават общественото доверие. Компанията посочва, че от парламентарните избори през 2021 г. насам броят на гласуващите български граждани е намалял с близо 750 000 души и призовава политиците да се въздържат от внушения в навечерието на поредната предизборна кампания. Още: Нови машини на гласуване от "Пеевски и Борисов": Как ще "освинят" изборите - отговор от Божанов (ВИДЕО)

"Информационно обслужване няма да позволи да бъде въвличано в очевидно започналата вече предизборна кампания чрез манипулации, внушения и лъжи", се казва още в позицията на дружеството.