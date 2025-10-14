Руската гледна точка все повече прониква в медиите: "Репортери без граници" ще противодейства

Организацията "Репортери без граници" (РБГ) откри днес в чешката столица Прага нов офис, предназначен специално за Централна и Източна Европа, в отговор на повишаващата се опасност за журналистиката в този регион. "Руската гледна точка прониква в медиите на региона, което задължава организацията да се укрепи", заяви пред журналисти на АФП Тибо Брютен, директор на френската неправителствена организация, защитаваща свободата на печата.

Чешкият президент Петър Павел приветства инициативата в "момент, когато дезинформацията и руската пропаганда са все повече и повече използвани, за да отслабят демократическите институции".

РБГ обоснова установяването си в Прага, с това, че Чехия заема десетото място в света по свобода на печата, изпреварвайки Германия, Франция и Обединеното кралство.

Още: Когато малко се объркаш: Руска пропагандаторка публикува без да иска указанията за рождения ден на Путин

"Като страна, която е приела много журналисти в изгнание, Чехия е идеален трамплин за разширяването на РБГ в страните от Централна и Източна Европа", съобщи организацията.

Свободата на печата е заплашена от много години в региона, като РБГ посочи като конкретни примери убийството на журналист в Словакия, атаките срещу обществените медии в Полша или "нелибералния антимодел" на Унгария.

Според Тибо Брютен, бъдещето на независимата журналистика е заложено на карта. "Искаме да бъдем готови и целенасочени, затова решихме да се установим там. Информацията се сблъсква с четири вида кризи - отслабването на икономиката, дерегулацията на социалните мрежи, често враждебната политическа класа и нарастващото недоверие на обществеността. Това би довело журналистиката до безизходица и тя би могла да изчезне като опора на обществения дебат"

Тази година РБГ отпразнува 40 години от създаването си. Независимата международна организация се застъпва за защитата и насърчаването на свободата на печата. Освен с централата си в Париж, РБГ разполага с клонове в Брюксел, Вашингтон, Рио де Жанейро, Тайпе, Дакар, Тунис и Лондон, отбелязва АФП.

Още: Разстрел на предатели: Учителите в Русия изпълняват безпрекословно всякакви идиотски указания (ВИДЕА)