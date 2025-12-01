На 29 ноември Валентин Кукин, кметът на Батайск, Ростов на Дон, се срещна с жители на сгради, повредени от атака с дронове. Той публикува няколко официални снимки и репортаж за срещата, а по-късно местни обществени групи публикуваха аудиозапис на разговора, който се е състоял без присъствието на пресата.

В записа Кукин заяви, че градският бюджет няма средства за възстановяване на сградата и че законодателството уж не предвижда други източници за възстановяване, освен сметката за щетите да бъде предоставена за плащане Украйна след края на СВО (бел. ред. - специална военна операция, гнусното име на войната в Украйна, което режимът на руския диктатор Владимир Путин упорито налага като елемент в дългогодишната си пропагандна война).

Още: "Момчета, сбъркахте координатите. Кремъл трябва да атакувате": Руснак дава съвети на украинците и дроновете им (ВИДЕО)

След като забележките на длъжностното лице предизвикаха силен отзвук, Кукин публикува списък със срокове за извършване на възстановителна работа и обещание, че възстановяването ще бъде безплатно. По отношение на обезщетението обаче кметът посъветва жертвите да се свържат със Следствения комитет и да изчакат, докато виновникът бъде открит.

"До издаване на решение, процедурата за пострадалите е следната:

да се свържат с Следствения комитет, за да бъдат добавени към наказателното дело относно извънредното положение;

освен това, след одобряването на решението, обезщетение за търговски недвижими имоти и превозни средства ще бъде изплатено като част от наказателното разследване, съгласно единни правила за всички", написа Кукин в Телеграм, посочва руският опозиционен телеграм канал ASTRA.

Нови удари с дронове и нови щети в Русия и Украйна (ВИДЕО)