01 декември 2025, 06:03 часа 459 прочитания 0 коментара
Макрон и Зеленски обсъждат условията за справедлив и траен мир в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон посреща днес в Париж своя украински колега Володимир Зеленски, който е под силен военен и политически натиск, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Срещата ще последва преговорите между украинската и американската делегации вчера във Флорида. Зеленски ще бъде посрещнат в Елисейския дворец в 10:00 часа местно време и двамата държавни глави ще направят изявление пред медиите преди срещата им, последвана от работен обяд.

Двамата лидери ще обсъдят ситуацията и условията за справедлив и траен мир в продължение на дискусиите от Женева и в тясно сътрудничество с европейските партньори на Украйна, посочва френското президентство.

Миналата седмица в Женева делегации на САЩ, Европа и Украйна обсъдиха американския план в 28 точки за прекратяване на войната в Украйна и внесоха изменения в някои точки. Вчера делегациите на САЩ и Украйна обсъждаха във Флорида най-деликатните точки от плана, според източници.

Докато Зеленски е в Париж, към Москва ще се отправи специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, за да продължи преговорите с Русия относно американския план за прекратяване на войната в Украйна.

Уиткоф се очаква да се срещне с руския диктатор Владимир Путин във вторник.

