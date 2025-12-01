Зеленски загуби доверения си Ермак и е изправен пред дезертьорство

След като загуби най-доверения си помощник Андрий Ермак заради корупционния скандал, разследван с операция "Мидас", и насред все по-големите тревоги около военната стратегия на Украйна оттук нататък, президентът Володимир Зеленски е изправен пред перспективата да бъде напуснат от още поддръжници. След изненадващия обиск в апартамента на Ермак от служители на Независимото антикорупционно бюро (НАБУ) и на Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) Зеленски обяви уволнението на човека, с когото бе неразделен през последните четири години.

Сега въпросът е дали "скалпът" на Ермак ще е достатъчен, за да задоволи депутатите от опозицията и широката украинска общественост, пита се The Sunday Times в свой материал.

Депутат от опозицията цитира пред изданието анкета, чиито резултати все още не са публикувани, но която показва, че рейтингът на одобрение за президента е спаднал значително през последните седмици. А Олександър Мережко, депутат от партията на Зеленски "Слуга на народа", казва: "В интерес на президента и страната беше Ермак да бъде отстранен поне докато тече разследването. Той беше добър началник на кабинета, но не можем да позволим да се хвърли сянка върху президента, особено когато текат толкова сериозни мирни преговори."

Ермак е силно критикуван от началото на инвазията. Разочарованието достигна своя връх през лятото, когато беше разкрито, че той стои зад опита да се неутрализират НАБУ и САП или по-точно независимостта на двата органа, като пробва да ги прехвърли под контрола на правителството. Това предизвика масови протести, които принудиха Зеленски да промени позицията си.

Предполагаемото участие на Ермак в корупционната схема в енергийния сектор се превърна в особено чувствителен въпрос, тъй като заради руските атаки цяла Украйна страда от прекъсвания на електрозахранването.

"Много е болезнено, че цялото това доверие от световните лидери и от украинския народ, които работиха заедно за благото на Украйна, е било използвано от вътрешния кръг на президента за осъществяване на тази мащабна корупционна схема. Очаква ни невероятно сурова зима", каза Кира Рудик, лидер на опозиционната партия "Глас".

Негласно споразумение да не се критикува Зеленски

В дните след руската инвазия в Украйна, лидерите на опозицията в парламента се споразумяха да не критикуват публично Зеленски докато продължава войната. Тогава дори бившият президент Петро Порошенко се срещна със Зеленски, своя противник, за да му засвидетелства подкрепата си.

Днес картината е съвсем различна. Докато повечето политици все още се опитват да избягват да говорят открито срещу президента, за да не дават повод на руската пропаганда, Рудик и Порошенко вече не се сдържат, когато става въпрос за политическия елит около Зеленски.

Порошенко заяви, че случаят с корупцията се е превърнал в национална заплаха, сравнима с пълномащабна инвазия, и призова за оставката на всички, свързани с Ермак. Рудик от своя страна, въпреки че се опита да избегне директни обвинения срещу Зеленски, заяви, че ѝ е "много трудно да си представи, че президентът не е знаел" за злоупотребите, в които са участвали неговите министри и съветници.

Правителство на националното единство?

Лидерите на опозицията настояват да се назначи ново правителство на националното единство, което да включва депутати от други партии. Но е малко вероятно това предложение да бъде внесено за дебат, тъй като партиите "Глас" и "Европейска солидарност" заедно имат само 46 депутати, значително по-малко от 226-те гласа, необходими за мнозинство.

Тези действия обаче създават атмосфера на несигурност относно политическото бъдеще на страната. Някои депутати от партията на Зеленски "Слуга на народа" в частни разговори признаха, че правителство на националното единство може би не е чак толкова лоша идея.

Някои представители на партията на Зеленски обмислят оставка или да останат в парламента като независими. А като се има предвид, че за да има работещо мнозинство разликата е само четири гласа, е ясно колко малко е нужно, за да се дестабилизира правителството. На въпроса колко депутати от "Слуга на народа" обмислят да напуснат партията, високопоставен партиен източник мрачно призна: "Повече от четирима".

Олександър Мережко коментира по този повод: "Истинският лакмусов тест ще бъде пленарното заседание на парламента тази седмица. Депутатите ще бъдат помолени да гласуват за бюджета, което винаги е трудно. Ще бъде интересно да се види колко от тях ще гласуват против президента."

"Мафиотски бос" и "предателство"

Отделно оставката на Ермак може допълнително да усложни последния кръг от дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Мнозина в страната гледат на новия мирен план като на капитулация. Никита, 27-годишен командир на взвод в украинските въоръжени сили, нарича мирния план "предателство". "В тази сделка няма нищо добро за Украйна", казва той. "Колко хора трябваше да умрат за тази сделка?" Той добавя, че е много ядосан заради обвиненията в корупция. "Моето подразделение няма достатъчно пари, но те все пак намират начини да забогатеят", казва той.

Василий Пазиняк, 58-годишен лекар от Киев, смята мирните преговори за "безсмислени" и нарича Зеленски "мафиотски бос", като иска оставката му.

Няма кой да замени Зеленски

Но оставка на Зеленски е малко вероятна, защото никой не би могъл да го замени. Единственият човек, близък до рейтинга на одобрение на президента, е Валерий Залужни, бившият главнокомандващ, а днес посланик във Великобритания. Но хора, близки до Залужни, смятат, че въпреки популярността му, той е малко вероятно да се кандидатира за най-високия пост. Източник, работил в тясно сътрудничество с генерала, казва, че се знае малко за политическите му възгледи и кого би могъл да избере за политически съветници.

Самата Рудик, при все че настоява за вот на недоверие към правителството, заяви, че страната дори не обмисля да замени Зеленски. "Обвиненията в корупция са болезнени", казва тя. "Но не говорим за избори или нещо подобно, защото трябва да се съсредоточим върху нещо много по-важно: оцеляването."