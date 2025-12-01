Финландия тренира с Великобритания за война с Русия. Bloomberg: Източният фланг в Румъния не е готов без САЩ

Финландия започна съвместно военно учение с Великобритания - "Северна брадва 25". Учението се провежда в непосредствена близост до границата на Финландия с Русия, в област Кайнуу. На изток тя граничи с Русия, освен това граничи и със Северна Карелия, която в миналото е била обект на териториални спорове между Хелзинки и Москва.

Учението стартира на 29 ноември и ще продължи до 5 декември, като в него влизат 3000 финландски войници, включително 600 резервисти, както и около 600 единици военна техника, включително танкове и хеликоптери.

Целта на учението е да се тренират офанзивни и дефанзивни операции, както и нощни боеве в сурови зимни условия. Специален акцент е координацията между различни родове войски и използането на дронове – всичко това подчертава азерската новинарска агенция Caliber.

Източният фланг без САЩ не е подготвен

На този фон, агенция Bloomberg публикува материал, озаглавен по следния начин: "НАТО се подготвя за сблъсък с Русия при ограничена американска помощ". В материала всъщност се повдига въпросът как САЩ гледат все повече към Азия, тъй като считат Китай за основен свой съперник и виждат далеч повече военна слабост при съюзниците си там. Вашингтон съсредоточава фокус върху Китай и със знанието, че Европа няма и не може да помогне, ако се стигне до военен сблъсък Вашингтон – Пекин.

Основният поглед към сблъсък НАТО – Русия, който Bloomberg дава, е мащабно военно учение в Трансилвания, Румъния – в Чинку. В това учение тип военна игра, в Карпатите бригада от европейски войници под френско командване защитава линията срещу предполагаема руска атака. И първият негативен сигнал от учението – прекалено дългото време, което ще трябва на съюзниците (без САЩ) да стигнат до съответните потенциални линии на сблъсък с руската армия. Сегашното учение, на около 260 километра северно от румънската столица Букурещ, се брои като цяло за успех, но румънски и европейски официални лица пак наблегнаха колко западнала е инфраструктурата и как това би могло да забави европейска реакция на руска инвазия с няколко седмици, в които румънската армия да се брани сама. Генерал Максим Дьо Тран, който командваше бригадата в учението, се оплака, че е имало забавяния в 10-дневното разгръщане на силите в учението под негово командване. Бригадата пристигна и зае позиции, минавайки през Гърция и България, като използва 5 самолета, 11 влака и около 15 коновоя. А 3 дни са могли да бъдат спестени само заради факта, че е имало забавяния за проверки по границите.

Попитан колко време може да издържи Румъния, преди да получи помощ от НАТО, ако бъде атакувана от Русия, генерал Джорджита Влад отговори, че страната му ще трябва да се справя в условия и така, както го стори Украйна при първоначалната руска инвазия, стартирала на 24 февруари, 2022 година. Затова и Румъния вече подаде проекти за 16 млрд. евро по SAFE – фондът за превъоръжаване на Европа, с които да получи ново военно оборудване и да подсигури още границата си с Украйна. А румънският президент Никушор Дан търси начин да увеличи френския контингент в страната, след като 700 американски войници си тръгнаха и американските сили в Румъния останаха 1000 войници – Още: Официално: Американски войници си тръгват от Румъния, но не всички

И още – учението беше сухопътно, а какво се случва при ситуация, в която атаката идва и по въздух, и по море? Тогава американската логистична подкрепа е незаменима: Европа още силно зависи от САЩ в ПВО и далекобойни прецизни удари плюс сателитни данни и разузнаване.