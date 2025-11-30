Кирил Дмитриев: Когато Путин има интерес от истински преговори, тогава на сцената излиза той

Кирил Дмитриев - шефът на Руския фонд за държавни инвестиции - се смята за един от архитектите на 28-точковия план на Тръмп "за мир в Украйна". Възпитаник на Станфорд, той не само е близък със зетя на Тръмп - Джаред Къшнър, но и с влиятелни хора в Арабския свят. Освен това Дмитриев има и близки отношения със семейството на Путин - перфектният избор за неофициалния преговарящ за Русия.

Дмитриев - дипломатически канал със Стив Уиткоф

Колко е важен Дмитриев за Кремъл стана ясно с началото на втория мандат на Доналд Тръмп , когато той се превърна във водещо лице на преговорите за мир в Украйна. През февруари 2025 г. Путин го назначи за "специален пратеник" за търговия и инвестиции с чужди държави. Назначението дойде само няколко дни, след като Дмитриев взе участие в първата среща между руска и американска делегация в Рияд .

Сега Дмитриев е един от ключовите канали на Кремъл за дипломация, смята бившият руски дипломат Борис Бондарев. Докато външният министър на Русия Сергей Лавров комуникира с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, Дмитриев води преговори със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф . "Дмитриев е каналът към Уиткоф", казва Бондарев. "Той е уязвим - всъщност е истинска пробойна в администрацията на Тръмп. Почти всички там не са особено силни дипломати, но Уиткоф е най-слабият. Затова Дмитриев е назначен да работи с него и да се опитва да прокара руските интереси по този път".

Как започва кариерата на Дмитриев

Кирил Дмитриев е син на прочутия биолог Александър Дмитриев и е роден в Киев. Въпреки това той отказва да признае корените си и твърди, че е роден не в Украйна, а в Съветския съюз. След като завършва Станфорд, той остава за кратко в САЩ , където започва кариерата си в инвестиционната банка "Голдман Сакс" и работи за консултантската агенция "Маккинзи". В крайна сметка решава да гради кариера в Украйна и Русия.

В Русия една от най-важните позиции, която заема, е в руско-американската фирма за менажиране на частен капитал "Делта", където управлява около 500 милиона долара. В Украйна Дмитриев управлява инвестиционния фонд на зетя на втория президент на страната Леонид Кучма.

Дмитриев застава начело на Руския фонд за директни инвестиции през 2011 г. Идеята на организацията е да привлича западен капитал в Русия. Тази позиция го праща и в санкционния списък на САЩ и Европа в самото начало на пълномащабната руска инвазия на Украйна.

Връзка със семейството на Путин?

Но не професионалните му постижения изпращат Дмитриев на първия ред на руската дипломация. Най-важен се оказва социалният му капитал - мрежа от близки хора, която той е градил с години. Иля Шуманов, бившият директор на "Трансперънси интернешънъл" в Русия, казва, че най-вероятно голяма роля са изиграли отношенията на Дмитриев със зетя на украинския президент Кучма. "Ключовото парче от пъзела обаче е Екатерина Тихонова , за която се твърди, че е дъщеря на Путин. Съпругата на Дмитриев е много близка с нея", обяснява Шуманов.

Според експерта връзката между семейството на Дмитриев и това на Тихонова е повече от приятелска и те са тясно свързани. Дмитриев е част от борда на директорите на няколко големи руски компании, включително такива, в които държавата има мажоритарно участие.

Как Путин решава, че Дмитриев е неговият човек

Работата на Кирил Дмитриев като посредник започна по време на първия мандат на Доналд Тръмп . През 2020 г. The Daily Beast го описа като "финансистът на Путин", който има таен канал за преговори с Джаред Къшнър. Зетят на Тръмп се занимаваше с външнополитическите задачи на президента. Въпреки че не е толкова публична фигура в администрацията на Тръмп през втория му мандат, той наскоро участва в създаването на мирния план на Тръмп за Газа и присъства на мирните преговори за Украйна в Женева.

По време на първия мандат на Тръмп, Дмитриев и Къшнър обсъждаха потенциални възможности за американски инвестиции в Русия – преговори, които в крайна сметка не доведоха до реализацията на големи проекти. Но Дмитриев наистина остави своя отпечатък и се превърна в една от най-ценните фигури в руската външна политика почти две години след началото на пълномащабната война в Украйна, през декември 2023 г., според политическия анализатор и бивш речник на Путин Абас Галямов.

"След началото на войната Путин почти не можеше да пътува никъде (заради заповедта за арест от Международния наказателен съд)", припомня Галямов. "Това чувство на изолация го тревожеше дълбоко - както и Русия като цяло. И тогава Кирил Дмитриев се намеси като основен организатор на пътуването до Саудитска Арабия и ОАЕ." Освен организирането на самото пътуване, Дмитриев и неговият суверенен инвестиционен фонд успяха да привлекат инвестиции от тези страни – впечатляващо постижение на фона на изтичането на западен капитал. "С други думи, той се оказа изключително ефективен на международната сцена", казва Галямов.

Дмитриев срещу Лавров

Галямов вижда Дмитриев като човек, ориентиран към разрешаване на разногласията между САЩ и Русия чрез компромис – в контраст с руския външен министър Сергей Лавров, ревностен защитник на твърдата линия. "Когато Путин усети, че са необходими реални преговори, Дмитриев излиза на преден план", отбелязва Галямов. "Но в много ситуации Путин не иска да преговаря. Лавров отразява тази нагласа."

Галямов посочва, че по време на последната визита на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва, Путин се е срещнал с него заедно с Дмитриев и неговия помощник Юри Ушаков, докато Лавров е отсъствал. Но засега не е ясно дали този избор е знак за бъдещото на руската дипломация.

Източник: "Дойче веле"