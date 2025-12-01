Студио Actualno:

За по-чист въздух: Влизат в сила нискоемисионните зона в София

01 декември 2025, 06:32 часа 427 прочитания 0 коментара
От днес в София влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили. Най-замърсяващите коли от първа и втора екологична група няма да имат право на достъп до централните части на града. Ограниченията ще важат ще важат до края на февруари 2026-а год., контролът ще се осъществява със 180 камери, разположени във външните точки на двата ринга.

Този сезон обхватът ѝ се разширява – освен малкия ринг, тя включва и по-голяма територия, наречена голям ринг, напомнят от общината. Малкият ринг, където е забранено влизането на автомобили от първа и втора екогрупи, обхваща зоната, ограничена от булевардите "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Генерал Скобелев", "Сливница" и ул. "Опълченска".

Големият ринг, в който не се допускат най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е от булевардите "Сливница", "Данаил Николаев", "Ситняково", "Михай Еминеску", "Пейо Яворов", "Никола Вапцаров", ул. "Атанас Дуков", "Люба Величкова", "Сребърна", "Хенрик Ибсен", булевардите "Петко Тодоров", "Иван Гешов" и "Константин Величков".

Граничните булеварди не са част от зоната и преминаването по тях е позволено за всички превозни средства. Указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.

Живеещите в зоните на забраната трябва да поискат стикери от Центъра за градска мобилност (ЦГМ), за да не бъдат глобявани. Такова право имат и тези, които са с инвалидни стикери.

Глобите при нерегламентирано влизане в нискоемисионната зона са от 50 лв. до 200 лв. за физически лица и от 1000 лв. до 2000 лв. за юридически лица. 

