Тръмп потвърди, че е разговарял с Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял по телефона с венецуелския президент Николас Мадуро, предадоха световните агенции. Тръмп обаче не съобщи какво са обсъждали двамата лидери. "Не искам да коментирам това. Отговорът ми на въпроса дали съм говорил с Мадуро е да", заяви Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет.

САЩ са предложили на Мадуро да замине за Русия

Снимка: Kremlin.ru

Вчера американският сенатор Маркуейн Мълин заяви, че САЩ са предложили на Мадуро „да замине за Русия“ или за друга държава. „Между другото ние дадохме на Мадуро възможност да си тръгне“, увери сенаторът републиканец от Оклахома. „Казахме му, че може да замине за Русия или да отиде в друга страна“, добави той.



Тези изявления дойдоха в момент на много голямо напрежение между САЩ и Венецуела, отбеляза АФП. Тръмп разпореди разполагането на въоръжени сили в Карибско море и предупреди в събота, че смята въздушното пространство на Венецуела за „напълно затворено“, след като изпрати в района най-големия самолетоносач в света.

Републиканецът милиардер оправдава тези действия с обвинения, че Каракас стои зад трафика на наркотици, които заливат САЩ. Мадуро отхвърля обвиненията и твърди, че Вашингтон използва предлог, за да го свали от власт, да предизвика смяна на режима във Венецуела и да се добере до петролните й запаси. Вчера правителството на Мадуро разпореди военни учения по венецуелското крайбрежие.

