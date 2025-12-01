Благомир Коцев се завръща на работа в Община Варна

Подсъдимият кмет на Варна Благомир Коцев се връща на работа в общината в понеделник, 1 декември. Новината съобщи той в социалните мрежи. Коцев, двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, пиар експертът на варненския кмет и бизнесменът Ивайло Маринов са обвиняеми за общо дванадесет престъпления. Те се разследват за престъпен сговор, за подкупи и принуда.

След четири месеца и половина в ареста на Софийски градски съд, делото беше преместено във Варна. На 28 ноември магистратите в морската столица пуснаха Коцев на свобода под "парична гаранция" от 200 хил. лв., уточни бТВ.

Докато беше зад решетките той се водеше, че е в отпуск, който изтече на 11 ноември. За този период на поста беше заместван от Павел Попов и от Снежана Апостолова.

Още: Свидетел по делото "Коцев" иска разследване на дарителите за гаранцията на кмета

"В утрешния ден за пръв път от 8 юли ще имам възможността да бъда на работното си място. Ще отида до него сам и пеша в 8:30 сутринта, както винаги съм го правил", написа Коцев.

Свидетел по делото "Коцев" иска разследване на дарителите за гаранцията на кмета

Снимка: БГНЕС

"Биляна Якова, свидетел по делото срещу Благомир Коцев е поискала разследване на дарителите, помогнали за събиране на средствата за гаранцията. И на фондацията на Манол Пейков, която била нарушила устава си". Това написа адвокатът на кмета на Варна - Ина Лулчева в социалната мрежа Фейсбук.

Тя се надява, че никоя институция няма да се хване на въдицата, защото дарителството от частни лица не подлежи на контрол от държавата. А и "нарушаването" на устава също. Изобщо благотворителната дейност на гражданите не е работа на държавните институции, освен ако не се подкрепят забранени дейности, коментира адвокат Лулчева.

Още: Докато гражданите писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията. Моята свобода е тяхна победа!

"Ако следваме логиката на тази госпожа - да се готвят дарителите на "Българската Коледа". И за информация, защото Биляна Якова се представя като "свидетел" по делото срещу Коцев. Обвинението на основание нейното свидетелстване е за опит за принуда - кметът й разпоредил да извърши нещо по служба, но тя не била съгласна и не го направила. Това е положението", обясни адвокат Лулчева. Междувременно Коцев написа в профила си във Facebook, че утре (1 декември) ще отиде на работа пеша и ще очаква варненци пред сградата на общината на протеста срещу Бюджет 2026.

Още: Божков, Паскал, Гайтански, Коцев: колко струваше свободата им и за какво са обвинени?