Убити и ранени на детски рожден ден в Калифорния (ВИДЕО)

Четирима души са застреляни по време на парти за детски рожден ден в американския щат Калифорния, предадоха световните агенции. Сред убитите има и три деца, съответно на 8, 19 и на 14 години. Четвъртата жертва е на 21 години. Петнадесет души са ранени. Засега нападателят все още не е арестуван и се издирва.

Mass shooting at ice cream shop in Stockton, California during a children's birthday party - reports say at least 19 shot, 4 dead, with children among the casualties.



Трагедията се е разиграла в град Стоктън. Полицейската говорителка Хедър Брент поясни, че нападението е било извършено по време на парти за рожден ден в местна банкетна зала.

Кметицата на Стоктън Кристина Фугаци обяви награда от 25 000 долара, която ще доведе до арестуването на извършителя или извършителите на атаката.

"Разследването продължава и информацията към момента е оскъдна. Първоначалните индикации сочат, че това може да е целенасочена атака и следователите проучват всички възможности", написа Брент в социалната мрежа "X".