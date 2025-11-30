Бунтът на машините: Украински робот стреля с картечница срещу руски БТР (ВИДЕО)

Украинска наземна роботозирана платформа влезе в зрелищен сблъсък с руска бронирана бойна машина и то по време, в което роботът всъщност е преминавал тестове. Изпитанията са били на бойното поле в Украйна, а руснаците са станали неочакван фактор в теста. Роботизираната система е била тествана от Пета механизирана украинска бригада.

Заснето е видео от сблъсъка - украинският робот е стрелял с картечница "Браунинг" срещу руската бронирана машина. Какво се случва, вижте в долното видео:

Наскоро Виктор Павлов, командир на украинската Трета отделна десантно-щурмова бригада и основател на Училището за подготовка на оператори на наземни роботизирани системи, заяви пред международни медии, че Украйна ще се нуждае от приблизително 30 000 наземни роботизирани системи до следващата година.

До края на 2025 г. Украйна планира да въведе в експлоатация 15 000 наземни роботизирани системи. Само през първото тримесечие на тази година вече са подписани 31 договора. Повечето от тези системи се произвеждат в страната, за да се намалят разходите. Цената зависи от конкретния модел. По-малките и по-лесни за производство роботи струват около 10 000 долара всяка, докато по-модерните системи могат да достигат 50 000 долара за брой - Още: Украйна готви армия от 30 000 бойни робота срещу Русия

Заглавна снимка: Архив