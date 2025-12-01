Войната в Украйна:

Тръмп пак даде рамо на Путин в преговорите за мир с Украйна (АУДИО)

"Нямам краен срок. Имам краен срок кога войната да свърши" - тези думи излязоха от устата на американския президент Доналд Тръмп след изричен журналистически въпрос на борда на Air Force One. Кога точно е крайният срок да бъде приключена войната, президентът на САЩ не уточни. Въпросът обаче беше интересен - дали Тръмп слага краен срок що се отнася до Русия, тъй като специалният му пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф днес, 1 декември, се чака да пристигне в Москва за пореден път. А утре, 2 декември, предстоят разговори, след като снощи имаше такива в САЩ. За тях не се разбра нищо конкретно извън "имаме напредък" - Още:

"Справят се добре (Марко Рубио и Стив Уиткоф). Украйна има някои сериозни проблеми. Мисля, че Русия иска край и зная, че Украйна иска да види край. Има корупционни проблеми (в Украйна), които не помагат", продължи Тръмп. Знакови са думите му, че преди 3 години той бил казал за корупцията в Украйна - президентът на САЩ буквално се похвали, че познал "3 години преди (корупционния) график":

"Днес, след като работата на екипите в Америка приключи, ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров докладва за основните параметри на диалога, акцентите и някои резултати. Важно е, че в разговора има конструктивен дух, а всички въпроси на срещите бяха обсъждани откровено и насочени към гарантиране на суверенитета и националните интереси на Украйна. Благодарен съм на Америка, на екипа на президента Тръмп и лично на президента за времето, което е толкова интензивно инвестирано в определяне на стъпките за прекратяване на войната. Ще продължим да работим. Очаквам с нетърпение пълен отчет от нашия екип на лична среща" - това каза Зеленски след края на срещата във Флорида.

