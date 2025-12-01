Любопитно:

01 декември 2025, 06:45 часа 842 прочитания 0 коментара
Почина финансистът Емил Хърсев

Финансистът Емил Хърсев е починал снощи, малко повече от месец, след като навърши 64 години, съобщиха "Факти" и "24 часа". Финансовият експерт и бизнесмен е роден в Димитровград на 19 октомври 1961 г. Доцент е по банково дело в УНСС и собственик на "Хърсев КО". Хърсев завършва немската гимназия в София. След това се дипломира в специалността финанси в тогавашния Висш икономически институт "Карл Маркс" (днес УНСС). Защитава дисертация на тема "Еволюция на парите" (1990).

Кой е Емил Хърсев?

Снимка: БГНЕС

Бил е подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва. 

Хърсев е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996 г.), финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО".

Емил Хърсев има съпруга на име Юлиана и две деца. И двете му дъщери са в семейния бизнес.

Антон Иванов
