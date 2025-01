"Ако в Украйна настъпвахме с такива темпове, с каквито Червената армия е правила контранастъплението си при Москва - километра за денонощие ... (бел. ред. - явно се има предвид Втората световна война). От много време, много седмици, говорят как украинската отбрана бива пробивана, рухва, обаче тя не рухва, не е съсипана. Това са истории за повдигане на духа, за боен дух, не каквото става в действителност". Това заяви руският политолог Виталий Третяков в ефира на едно от промиващите мозъка пропагандни предавания на "Първи канал" на руската държавна телевизия:

