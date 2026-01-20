Руски ракети и дронове удрят Украйна след предупреждение от Зеленски, че идва най-страшната атака във войната

Масирана руска комбинирана въздушна атака е в ход срещу Украйна. Случващото се е в съзвучие с две изрични предупреждения на украинския президент Володимир Зеленски, че се очаква такава атака. Зеленски говори за това още на 16 януари в традиционното си видеообръщение, повтори го и снощи (19 януари), като предупреди, че бъдещата атака вероятно ще е най-голямата в рамките на подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война дотук.

Първи данни за щети има от украинската столица Киев – още в 2:02 часа през нощта украинските ВВС предупредиха в официалния си канал в Телеграм, че към украинската столица летят руски балистични ракети, които са изстреляни от север. Последваха предупреждения за балистични ракети, летящи към Днипро (Днепропетровск) и Виница. А малко след 2:30 часа излезе съобщение и за излетели руски изтребители МиГ-31, които служат за изстрелване на свръхзвукови ракети "Кинжал". Малко преди 4:00 часа сутринта ВВС на Украйна предупреди и за вдигнати във въздуха руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС, като от тях се очаква да бъдат изстреляни крилати ракети и те да са в Украйна в периода около 6:30 – 7:00 часа. Първите неофициални данни на мониторингови канали като "Труха" са за поне 15 крилати ракети, поне 7 от които са насочени към Киев. Има неофициална информация за изстреляни "Искандер-И" - нови руски ракети. Отделно, има данни за насочени към Украйна множество далекобойни дронове, най-вече "Шахед".

В своя официален канал в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за един ранен човек и за проблеми с подаването на вода на източния бряг на река Днепър заради ударите. Отделно той каза, че има удари и с руски далекобойни дронове.

Междуврменно, столицата на Коми град Сиктивкар остана без ток. Спряла е работата на важен далекопровод, като това потвърждава кметът на града в канала си в Телеграм. Няколко часа след това градоначалникът каза, че почти навсякъде електричеството е възстановено.

