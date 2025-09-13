Войната в Украйна:

Руски самолети с хиперзвукови балистични ракети са прелетели над Баренцово море

13 септември 2025, 16:15 часа 609 прочитания 0 коментара
Руски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военните учения "Запад 2025“, предаде Ройтерс, като се позова на руската агенция "Интерфакс“. Самолетите са летели в продължение на четири часа над неутрални води в Баренцово море като част от продължаващите военни учения. Те са организирани съвместно от Русия и от Беларус и започнаха вчера.

Напрегнат период от войната

Ученията доведоха до напрегнат период от войната в Украйна, след като Полша с помощта на съюзници от НАТО свали предполагаеми руски дронове във въздушното си пространство.

Свалените дронове над въздушното пространство на границата на Полша бяха общо 21 - всички снаряжени, част от тях са от Русия, друга част са от Беларус. Един от тях се е приземил в средата на Полша, друг е поразил къща - тези два не са летели към Украйна и са били свалени, благодарение на бързата реакция на нидерландски изтребители, излетели от Естония, плюс полски, които са прехванали целите.

Във връзка с новината за прелитането на руски самолети, оборудвани с балистични ракети, над Баренцово море, Ройтерс припомня, че руските ракети „Кинжал“ са свръхзвукови балистични ракети, способни да носят ядрени или конвенционални бойни глави. Русия вече използва тези оръжия във войната в Украйна.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Военни учения Балистични ракети руски самолети Баренцово море кинжал
