Зеленски предупреди за сериозни проблеми с дроновете

28 милиарда долара е дефицитът на Украйна за финансиране на отбраната - тези средства са необходими за покупката на дронове, ракети и други военни доставки, а отчасти и за заплати на военнослужещите. Около една трета от тази сума е необходима само за дроновете, които трябва да бъдат поръчани и платени през октомври-ноември, за да бъдат доставени през януари-март 2027 г. Това каза президентът Володимир Зеленски на онлайн среща с медиите.

"Около една трета от тези пари, може би дори малко повече, са за дронове през януари, февруари и март. И ако не ги поръчаме и платим през октомври и ноември, ще имаме сериозни проблеми през януари-февруари", каза Зеленски.

Той поясни, че Украйна разчита предимно на подкрепата на ЕС за тези нужди и че е призовал Европейската комисия да ускори изплащането на втория транш от пакета от 90 милиарда долара, пише "Европейска правда".

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