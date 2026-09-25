Руски дрон се разби в Киев посред бял ден: Има жертви, офис сграда е в пламъци (ВИДЕО)

Офис сграда в киевския район Соломянски е засегната при дневна руска атака с дронове, съобщи следобед на 25 септември кметът на украинската столица Виталий Кличко и по-късно добави, че има поне четирима загинали. "В район Соломянски безпилотен летателен апарат удари офисна сграда, като повреди фасадата и изпочупи прозорците. Първоначалните съобщения сочат, че има жертви", гласеше първоначалното му съобщение в Telegram. Кличко добави, че спасителните служби са на път към мястото на инцидента.

⚡️ BREAKING: Russia attacked the Inkom business center in Kyiv



3 people were killed and 7 others were injured.



The bodies of those killed are lying right in the street. pic.twitter.com/LUjyZ61gpl — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2026

След това, по данни към 15:00 часа, Кличко съобщи за трима загинали, а няколко автомобила са се възпламенили на паркинг близо до офисната сграда. Седем души са ранени, включително едно дете.

После дойде още една актуализация - че жертвите вече са четири. "Пожарът на паркинга до офисния център е потушен", добави Кличко.

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Общо 27 жители на столицата са били ранени при руски атаки на 25 септември, а петима са загинали в Киев днес при различни нападения.

Повредено е медицинско заведение

"Още едно медицинско заведение в столицата е било повредено в резултат на вражеска атака в район Соломянски. Трима души, които са се намирали в близост до медицинското заведение, са били хоспитализирани. Сред тях е и едно дете", добави Виталий Кличко.

По-рано вече се разбра, че на 25 септември руснаците продължиха терора си с дронове над Киев. При една от атаките загина 14-годишно момче. Беше повредена административна сграда, принадлежаща на Върховния съдебен съвет.

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Русия атакува шведска фабрика в Одеса

Русия по-рано атакува шведската фабрика за бои „Ескаро“ в Одеса. Отделно от това складове на „Макдоналдс“ в Киевска област са обхванати от пожар вследствие на руско нападение. А в самия Киев офисът на един от водещите телекомуникационни оператори - Datagroup - е бил унищожен.

The moment of the Russian strike on the Swedish paint factory Eskaro in Odesa



Right now, McDonald’s warehouses are on fire in the Kyiv region following a Russian attack. And in Kyiv, the office of provider Datagroup has been destroyed. https://t.co/h5dOx46Apk pic.twitter.com/jKGqVHUtIb — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2026