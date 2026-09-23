Фанфари за мир в Украйна, подготовка за война в Европа: Видими сигнали (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия сега подготвя нова масирана атака срещу Украйна. Имаме разузнавателна информация, която го показва. Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, казани в кулоарите на Общото събрание на ООН и много добре обобщават разликата между думи и действия, между (по)желания и действителна ситуация що се отнася до войната в Украйна, а в по-широк смисъл и в международната политика, определяща накъде върви света – ОЩЕ: Среща в ООН: Зеленски иска край на войната преди зимата, Тръмп отговори дали Украйна може да си върне всички загубени земи (ВИДЕО)

Рамката и сянката на действията

Колко прав е Зеленски се видя рано сутринта в украинската столица Киев – пореден руски въздушен удар подпали бензиностанция, но не само. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в официалния си канал в Телеграм за пожар в сграда на транспортно предприятие, за ударена транспортна инфраструктура, за пожар в складова база. Трима души са ранени, уточнява в своя канал в Телеграм Тимур Ткаченко, военновременният управител на Киевска област. В Буча има щети по 14 обекта - 6 частни имота, склад, производствено-складово и административно помещение, общинско предприятие, административна сграда, инфраструктурен обект. В още 3 общини има поражения по производствен обект, по инфраструктурен обект и 2 частни имота – обща в Киевска област дотук са докладвани щети по 18 обекта. Украинските ВВС уточняват, че тази нощ Руската федерация е изстреляла 161 далекобойни дрона по цели в Украйна, 82 от които с реактивни двигатели. Свалени са 119 дрона, както и 3 ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т", а удари от останалите безпилотни руски системи има на 18 места в Украйна:

Че Русия не спира да се готви да живее сякаш вечно във война, която предизвика, личи и от случващото се в Удмуртия. Администрацията там поръча отделен 48-часов курс за 20 държавни и общински служители на стойност 353 000 рубли. Какъв курс? Обучение как се планира мобилизация, как икономиката да премине във военен курс и да работи за военно време, как да се извърши нормирано снабдяване на населението, военна регистрация и да се събират резервисти. Осъществяващият курса субект е поискал лиценз за държавни тайни, за да го проведе:

Russian officials are being taught how to work under mobilization and wartime conditions. The administration of Udmurtia ordered a separate 48-hour course for 20 state and municipal employees. The price is 353,000 rubles.



The training will cover mobilization planning,… pic.twitter.com/SkUCJL2iI6 — WarTranslated (@wartranslated) September 22, 2026

Турският информационен проект Clash Report публикува кратко видео, в което набляга още в началото на следното – дори Швейцария се готви за война с Русия. Неутрална Швейцария, с нова стратегия за сигурност, в която сътрудничеството с НАТО става по-тясно, а на 27 септември има референдум на тема дали политиката на страната за неутралитет да се запази, като перспективите са и това табу да падне. "Европа не се паникьосва, но прави нещо, което не е правила от Студената война насам – подготвя се (за война)", е заключението във видеото – ОЩЕ: Идва още ПВО за Украйна от САЩ. Най-неутралната държава в Европа със стратегия да се пази заради Путин

From Switzerland to Poland, Europe is rearming.



And Russia is the reason. pic.twitter.com/RCbqSM7liU — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

"През последните 55 месеца Русия е понесла над 1,5 милиона военни жертви. През последната година тя е завзела 0,3% от територията на Украйна, плащайки за това с над 400 000 убити и ранени войници. Всички тези огромни усилия, цялата тази кръв и сълзи, по същество са напразни. Украйна все още стои гордо като независима държава. Украинският език, култура и национална идентичност са живи и процъфтяващи". Това заяви литовският президент Гитанис Науседа в речта си пред ООН, в която специално наблегна, че Кремъл не иска да си признае загубата на войната, защото го е страх, че ще трябва да носи отговорност и то пред международни организации, както и че руският народ най-после ще потърси сметка за случилото се. Залозите се повишават, неизбежната развръзка идва, а Кремъл осъзнава, че е в задънена улица, смята Науседа. Силните му думи дойдоха след материал на Reuters, който показва, че Литва не си прави илюзии, че развръзката в Украйна значи обезателно щастлив край – малката балтийска държава вече укрепва важна ел. подстанция близо до руския анклав Калининград, защото има опасения, че тя ще стане руска цел за атака, за да бъде тествана решимостта на НАТО да отговори по сериозен начин. Става въпрос за подстанцията „Гижай“, на 30 километра западно от Калининград, която е критичен възел за проекта Harmony Link, който свързва ел. мрежите на Литва и Полша. Harmony Link е отговорът на прибалтийските държави на агресията на Путин – с проекта те се изключват от зависимостта си от руската енергийна система – ОЩЕ:

President of Lithuania on Russia: Essentially, Russia has already lost the war



“Over the past 55 months, Russia has suffered more than 1.5 million military casualties.



Over the past year, it has captured 0.3% of Ukraine’s territory, paying for it with more than 400,000 soldiers… pic.twitter.com/WzyEZd5eAf — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026

Мирът продължава да зависи от най-големите

"Съобщението, което имаме за руснаците, е – слушайте, момчета, няма да спечелите, затова нека прекратим. Зеленски иска мир. Тръмп иска мир и сега трябва да докараме Путин до масата за преговори за мир", констатира финландският президент Александър Стуб на фона на думите на "големите" по темата в рамките на Общото събрание на ООН:

Finland’s President Alexander Stubb:



The message that we have to the Russians is that, listen: You guys are not gonna win this, so let’s try to end it. Zelensky wants peace. Trump wants peace, and now we need to get Putin to the peace table. pic.twitter.com/tk94SuhE1N — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

"Засега споразумение няма – войната не е добра за нито една от страните. Не е добра за Украйна, очевидно е ужасна за Русия – те (руснаците) не се справят добре, просто не се справят. Затова всичкият смисъл на света е да спрат войната. Но за съжаление във външната политика и по въпроси като тези понякога това, което има смисъл, не е това, което се случва", коментира американският държавен секретар Марко Рубио. Думи, които звучат още по-тежко на фона на материал на руското издание "Известия", в който е цитирана Миряна Шполярич-Егер, президент на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК). Тя казва, че организацията е регистрирала 275 000 случая на изчезнали хора във войната в Украйна и че средно месечно регистрира по 10 000 нови случая – ОЩЕ: Тръмп към Путин от ООН: Спри войната. Рубио се оплаква: Украйна удря кораби с петрол на САЩ (ВИДЕО)

Marco Rubio on Russia:



The war is terrible for Russia. I mean, they’re not doing well in this war. They just aren’t.



So it makes all the sense in the world to stop it. But unfortunately, in foreign policy and in matters such as this, sometimes what makes sense isn’t necessarily… pic.twitter.com/sK69BhNEPy — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Във връзка с думите на Рубио за споразумение поне за примирие между Русия и Украйна, журналистът на Axios Барак Равид съобщи в профила си в "Х", че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, специалните пратеници на Доналд Тръмп, ще се срещнат с преговарящия екип на Украйна и съветници по националната сигурност от Обединеното кралство, Франция и Германия в Ню Йорк тази вечер, за да обсъдят украинските предложения за споразумение за деескалация с Русия. Срещата би трябвало да се е състояла.

"Има два възможни сценария: единият ще бъде много лош, а другият има потенциал да направи Украйна изключително силна и велика нация", каза по-рано Тръмп, който увери, че е в добри отношения със Зеленски. "Работим заедно, за да намерим решение за прекратяване на войната. Мисля, че ще постигнат (Зеленски и Путин) споразумение. Не искам да казвам точно какво ще включва това споразумение", каза още американският президент. Тръмп заяви, и че може да проведе още една лична среща с Путин. Колкото до Зеленски, той пак повтори, че е готов да спре военните действия, но при определени условия, и да има тристранна среща между него, Тръмп и Путин. Украинският президент подчерта изрично, че иска край на войната, а не само примирие – по думите му, нищо между Украйна и Русия не е простено, но Киев изпраща сигнал да се седне на масата за преговори и Украйна е готова, Путинова Русия обаче не чува сигнала към днешна дата – ОЩЕ: Зеленски е обсъдил с Тръмп две конкретни искания на Украйна (ВИДЕО)

During his meeting with Zelenskyy, Trump said he believes the two presidents will reach a deal. pic.twitter.com/aHlclq94lD — WarTranslated (@wartranslated) September 22, 2026

Zelensky and Trump met in New York on the sidelines of the UN General Assembly before their talks moved behind closed doors. Trump said Ukrainian strikes on Russia have affected diesel prices and called this a serious problem for Moscow that would be discussed. Asked whether… pic.twitter.com/oVbAvENI0X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2026

Украинският военен телеграм канал "Офицер" обаче казва за двата сценария на Тръмп следното: "Говори абсолютно противоположно на действителното положение. Никакво примирие не е възможно, нито постоянно, нито временно - всякакви опити за примирие ще бъдат неуспешни или всъщност ще означават загуба на едната от страните. Залогът е поставен отдавна, така че никой просто няма да отстъпи, ще има само един победител и засега всичко ще бъде така, че по-силният ще излезе на бойното поле, а не в кабинета на Тръмп".

Отделно Зеленски изрази мнение, че Тръмп има положително отношение към това Украйна да получи лиценз за производство на ракети-прехващачи за ПВО системи "Пейтриът" (Patriot), като вече е имало разговор с Raytheon. Украинският президент се срещна и с френския си колега Еманюел Макрон, като със срещата беше поет ангажимент Франция да укрепи противовъздушната отбрана на Украйна с договор за доставка на радари и ракети-прехващачи, потвърдено от Макрон. Зеленски казва, че Украйна е готова да осигури допълнителни системи и ракети SAMP/T чрез пари от заеми от ЕС. Киев и Париж работят за производство на системи и ракети SAMP/T в Украйна и за развитие на съвместната програма за противобалистична отбрана "Фрея", като Зеленски казва, че първите резултати се очакват тази година. Макрон също така подкрепи енергийно примирие и мораториум за удари в Черно море, за да може да вървят доставки на зърно, толкова важни за много развиващи се държави – френският президент го каза и от трибуната на Общото събрание на ООН – ОЩЕ: Украински ефект: Чудовищен срив в износа на руско зърно - пшеница, царевица, ечемик. Клиентите ударно намаляват

Zelenskyy stated that Trump has a positive attitude toward granting licenses for the production of Patriot missiles. pic.twitter.com/fYtN4fP473 — WarTranslated (@wartranslated) September 22, 2026

France is strengthening Ukraine’s air defenses with a contract to supply radars and interceptor missiles, President Emmanuel Macron says. Zelensky says Ukraine is also ready to secure additional SAMP/T systems and missiles through EU loan financing. Kyiv and Paris are working… pic.twitter.com/cHLJhRmlMV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 133 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 22 септември е имало 247 бойни сблъсъка спрямо 248 на 21 септември, макар че в 22:00 часа на 22 септември украинската сводка беше за само 134 бойни сблъсъка. Руснаците са хвърлили 309 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 4 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2693 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 100 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9377 FPV дрона, което е с около 270 надолу спрямо предното денонощие", сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

25 руски пехотни атаки са отчетени от Украйна в направлението от Торецк към Константиновка през изминалото денонощие. Още 23 са регистрирани в Покровското направление, югозападно от Константиновка. 14 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него. Прави впечатление, че в Славянското и Лиманското направление има известно затишие, а при Купянск вече вървят коментари дни наред и в Z-канали, и в украински военни канали, че постепенно боевете там хем намаляват, хем са изключително позиционни. "Рибар" сочи и, че украинците контраатакуват в Славянското направление, в района на Рай-Олександровка и Юрковка, които са ключови за бъдеща фронтална руска атака на Славянск. Двете села явно не са под сигурен руски контрол, както се твърдеше допреди половин месец от редица Z-блогъри.

New footage shows Ukraine’s 66th Mechanized Brigade clearing and liberating Shandryholove during Operation Vivaldi. Troops from the 1st Mechanized Battalion and the Siverska Sich Motorized Infantry Battalion also stormed a forest north of the village, strengthening local… pic.twitter.com/dmFGFTH0yq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец публикува анализ какво става в Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе, Запорожка област. Очевидно руснаците още не могат да обърнат тенденцията в това направление и да минат от отбрана в атака, казва Машовец. При път Н-15 Запорожие – Донецк украинците вече владеят село Запорожие, близо са до Дачно, а това е предверието към Велика Новоселка. По линията Дачно – Филия руснаците активно контраатакуват в опит да спрат украинския напредък. Украински части са минали през река Яли и са близо до Перебудова, като боевете за това село и за село Комар, точно северно от Велика Новоселка, вече са свързани. Руснаците се държат по-добре в района на Комишуваха, Новомиколаевка и Калинивско, както и при Новогрифоровка. По-нататъшното настъпление на украинските войски на юг от Олександриевка, по поречието на река Янчур, и освобождение на Успеновка ще донесе трудности на левия фланг на руската Пета общовойскова армия, която опитва да стигне от Гуляйполе до Орехов.

Руското военно министерство лъже, че руски сили са обкръжили Добропиля (Покровското направление). Това е пореден опит да се усили ефекта на фалшивата кампания на Кремъл, че руската армия печели на фронта в Украйна – като се говори за успехи в различни сектори на фронта, които не съществуват. Заключението е на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Експертите на института отчитат, че дори руското военно министерство не публикува поне карта за това, което твърди, да не говорим каквито и да е видеокадри – сигурно такива съобщения се правят заради течащата сесия на Общото събрание на ООН, според специалистите. За Добропиля украинците очакват скоро руснаците да опитат атаки с повече бронирана техника, тъй като има прогнози за мъгливо време.

Според командира на украинския Първи щурмови полк на Украйна Дмитро Филатов, Русия вероятно ще увеличи постепенно натиска си по цялата фронтова линия тази зима, търсейки слаби места и прегрупирайки резервите си. Той каза, че Украйна е наясно и с подготовката на руските сили за атака в определено ново направление, без да уточнява кое. Филатов оценява, че има голяма вероятност малки руски пехотни групи да достигнат град Запорожие тази зима и заяви, че Украйна ще се бори, за да им попречи да се укрепят. А през това време в Русия избухна пожар в ТЕЦ в Якутия, разследва се какви са причините:

A fire broke out at the 570 MW Neryungrinskaya thermal power plant in Russia’s Yakutia. A transformer substation caught fire before flames spread to cable routes. One worker suffered carbon monoxide poisoning. The fire was extinguished, and authorities say the cause remains under… pic.twitter.com/9tfjECD7n7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2026

Говорителят на украинските ВМС, капитан втори ранг Дмитро Плетенчук, съобщи, че три кораба с ракети "Калибър" – фрегатите от проект 11356 "Адмирал Есен" и "Адмирал Макаров" и корвета от проект 21631 "Буян-М" – продължават да функционират, въпреки че са претърпели щети от предишни украински удари. Плетенчук заяви, че руските сили не могат напълно да ремонтират и поддържат корабите, тъй като сухите докове остават в обсега на украинските дронове.

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