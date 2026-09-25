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Скандал в Италия: Летище "Милано Малпенса" вече носи името на Силвио Берлускони

25 септември 2026, 16:15 часа 698 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Скандал в Италия: Летище "Милано Малпенса" вече носи името на Силвио Берлускони

Летище "Малпенса" в Милано официално прие името на покойния бивш италиански премиер и медиен магнат Силвио Берлускони. Новото име на аеропорта е "Силвио Берлускони - Милано - Малпенса".

"Мисълта, че летището ще посреща хиляди пътешественици от цял свят всеки ден, ме изпълва с гордост и вълнение", заяви Марина Берлускони - най-голямото дете на бившия премиер, председател на семейната холдингова компания "Фининвест" и ръководител на издателската група "Мондадор".

"Какво по-подходящо име от това на Силвио Берлускони? Той беше човек, който винаги търсеше диалог с всички. Баща ми прекара живота си, гледайки напред и надалеко. Харесва ми да мисля, че от днес нататък името му ще посреща пристигащите от други страни и ще изпраща онези, които отлитат към нови дестинации", добави тя, цитирана от БТА.

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Снимка: Getty images

Скандалът

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Решението за преименуването на летището беше взето през 2024 г. от италианския орган за гражданска авиация с подкрепата на дясноцентристкото правителство, включително партията "Форца Италия", основана от Берлускони. То беше обявено година след смъртта на бившия премиер, който почина през 2023 г. на 86-годишна възраст.

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Преименуването предизвика политически спорове и беше забавено заради правни възражения от левоцентристката управа на Милано, оглавявана от кмета Джузепе Сала.

Силвио Берлускони е бил министър-председател на Италия четири пъти. Той основава партията "Форца Италия" през 1994 г. и е една от най-влиятелните фигури в италианската политика в продължение на близо три десетилетия. Берлускони изгражда бизнес империя в областта на медиите, финансите и недвижимите имоти, а дълги години е собственик и на футболния клуб "Милан".

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Силвио Берлускони Милано Форца Италия
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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