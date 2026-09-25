ФИА нанесе пореден удар по амбициите на Никола Цолов за титлата във Формула 2

ФИА обяви наказанието на Никола Цолов за втората основна надпревара от Гран При на Азербайджан. Българинът ще бъде преместен с три позици назад на стартовата решетка в събота заради ситуация от първото състезание в Баку. Той бе санкциониран с пет секунди заради пресичане на бялата линия на входа към питлейна. Тъй като Цолов отпадна, преди това наказание да бъде определено, то беше трансформирано в преместване назад на старта. Това означава, че той ще тръгне от 11-а позиция вместо от 8-а.

ФИА измести Цолов с три позиции назад в Баку

Както е известно, уикендът в Баку е изпълнен със събития за пилотите от Формула 2. Той започна в четвъртък, когато се състоя тренировката и двете квалификации. Цолов завърши десети в първата и осми във втората, определяйки стартовите си позиции в двете основни състезания. В петък сутринта се проведе спринтът, където българинът стартира от полпозишън заради обърнатата решетка и завърши пети.

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Няколко часа по-късно се проведе първото основно състезание. То протече катастрофално за българския пилот. Първо бе влизането му в бокса, което предизвика разследването от страна на стюардите, а механиците на Кампос също не се представиха на ниво. Малко по-късно той се оказа на най-неподходящото място и стана жертва от сблъсъка на други пилоти. Така Цолов бе принуден да се оттегли от надпреварата. Малко след това бе обявено наказанието му от 5 секунди. Тъй като вече бе извън състезанието, се очакваше санкцията да бъде променена и прехвърлена за втория старт в Баку. Така родният пилот ще раздели шестата редица на старта с Дино Беганович, който е 12-и.

На първа редица утре ще са двамата пилоти на Родин - Мартиниус Стеншорн и Алекс Дън, а новият водач в класирането Рафаел Камара ще потегли трети. Бразилецът измести Цолов от лидерската позиция след отпадането му от първата надпревара в Баку. В момента двамата са разделени само от една точка, а съботният старт може да се окаже решаващ за развоя на битката за титлата във Формула 2.

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