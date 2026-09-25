Прогноза за времето - 26 септември 2026 г. (събота)

На 26 септември 2026 г. на много места в Източна и Южна България ще вали дъжд. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще е до умерен от север-североизток, в крайните източни райони – временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, по Черноморието – до 16°, за София – около 8°, максималните – между 17° и 22°, за София – около 17°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг в планините

Над планините ще бъде облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Дъжд ще превалява главно в масивите от източната половина от страната, а в местата над 2000 метра надморска височина и сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

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Облаци над морето

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

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