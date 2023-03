Руски съд глоби депутата, слушал речта на Путин с макарони на ушите

По-рано Абдалкин бе публикувал в социалните мрежи как на 21 февруари слуша речта на Путин от 21 февруари с ироничен коментар, че не е чувал нищо подобно "през последните 23 години". В резултат на това съпартийците му го изключиха от Комунистическата партия, единодушно го порицаха и се оплакаха от него на правоприлагащите органи за „обида на представител на властта“. ОЩЕ: Изключиха от партията руски депутат, слушал Путин с макарони на ушите (СНИМКА)

По-късно полицията е съставила на Абдалкин административен протокол за дискредитиране на Въоръжените сили на Руската федерация и го е предала за разглеждане в градския съд в Новокуйбишевск, съобщи РИА Новости.

The court fined Samara deputy Mikhail Abdalkin for 150 thousand rubles for watching Putin's address with noodles on his ears.



The deputy was found guilty of "discrediting the Russian army".



Abdalkin did not admit his guilt. pic.twitter.com/tK9s6VWhUN