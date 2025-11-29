Срещу "копелетата на Путин, войната и диктатурата": Опозиционер ще проваля избори в Русия с нова кампания

Руският политик и опозиционер на Путиновия режим Иля Яшин обяви стартирането на кампания „срещу войната, диктатурата и репресиите“. Тя е озаглавена „Достатъчно!“ и ще съвпадне с изборите за Държавната дума (руския парламент), насрочени за септември 2026 г. Във видеоклип, с който обявява кампанията, Яшин напомня, че опозицията често не е единна по отношение на тактиката, която да избере преди изборите – от гласуване за „най-малко отблъскващите“ кандидати до активно бойкотиране на вота.

"Специална изборна операция"

„Този спор – почти винаги съпроводен с взаимни обиди и лични нападки – е изключително изгоден за властите“, смята той. „Защото спорещите често дори не споменават Путин, а критикуват опозиционни фигури като себе си, но с различна гледна точка за тактическия подход към гласуването".

Докато опозицията спори, руските власти си осигуряват най-благоприятния за себе си резултат в рамките на „специална изборна операция“, смята Яшин.

Каквато и да е тактиката на опозицията, няма начин да се повлияе на изборния резултат, но е възможно да се повлияе на „изборното впечатление“, допълва той. „Ако всички разберат, че никой не е гласувал за тези копелета, че те просто са изчислили процента, който са искали, правителството губи легитимността си“, заяви опозиционерът, който беше пуснат от руски затвор през миналата година при мащабна размяна на затворници със Запада, но след това пак бе обявен за издирване от Москва.

Иля Яшин зове срещу "варварската политика на Путин"

Яшин призова опозицията „да не повтаря грешките си и да не започва борба от нищото“. „Трябва да се съгласим, че различията ни са само стилистични. Призовавам за мащабна гражданска кампания под мотото „Достатъчно!“. Тази дума трябва да се превърне в обединяващ символ за всички, които са отегчени от варварската политика на Путин и неговата позорна партия „Единна Русия“, заяви остро Яшин.

Според политика всеки може да продължи този лозунг, „както сметне за добре: Достатъчно с Путин! Достатъчно с войната! Достатъчно със социалната несправедливост!“.

Снимка: Kremlin.ru

Първата стъпка, казва той, ще бъде да се формулира общ лозунг и обща програма, а след това - „демонстрация на несъгласие“.

Визуалният символ на кампанията е кръст, който с визията си повтаря първата буква от думата „достатъчно“, заяви Яшин, добавяйки, че „властите не могат да забранят всички кръстове“. Според плана му - „колкото по-близо до изборния ден, толкова повече кръстове, символизиращи несъгласие, ще има около „Единна Русия“ и нейните кандидати“.

„В самия ден на изборите ще предложим безопасно, но разбираемо колективно действие“, каза Яшин. Той не даде подробности, но посочи като пример протеста „Полунощ срещу Путин“.

„Ще се опитаме да направим така, че денят на изборите да донесе главоболия на Путин и да демонстрира отхвърлянето на войната и диктатурата от руското общество“, каза Яшин в края на 11-минутното видео, цитиран от "Медуза".