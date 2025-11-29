Планът на Тръмп предлага на Украйна "мир" като в Чечня: Русия да довърши жертвата след година-две

"Планът от 28-те точки на Тръмп със сигурност не е мирен план. Това, което ни представиха, са условия за капитулация, които Русия, заедно с влиятелния си съюзник Тръмп, изисква от нас." Това каза украинският военен, бивш командир на взвод от батальона "Айдар", Евгений Дикий. В интервю за "Главред" той обясни защо този план прави неизбежно Русия да се опита да довърши Украйна след година-две и каква грешка на Хитлер повтаря руският диктатор Путин в момента.

Тръмп е съюзник на Путин - истината трябва да се признае

Спомнете си колко наивни хора в Украйна очакваха Доналд Тръмп да окаже натиск върху Путин и да сложи край на войната още на 20 януари. Сега, след появата на тези 28 точки, дори най-неразумните не би трябвало да имат съмнение на чия страна е Тръмп в тази война. Той е съюзник на Путин и следователно наш враг. Неприятно е да се признае това, но трябва да се признае, казва военният.

"Мирният план" предвижда на практика капитулация за Украйна и Русия не само получава всичко, а Украйна - нищо, но и отгоре на това Русия избягва всякаква отговорност, всякакво наказание за агресията си, за военните си престъпления и за причинените щети.

"Според тези 28 точки Руската федерация ще бъде напълно реабилитирана и амнистирана, върната в редиците на цивилизованите нации и всички санкции срещу нея ще бъдат отменени. И като награда, тя ще запази всички украински територии, които е успяла да завземе, и дори повече от това", казва Дикий.

Планът ще отвори "кутията на Пандора"

Ако руската агресия бъде наградена, както предвижда този план, тогава светът, съществувал след 1945 г., в който бе табу да се променят националните граници, вече ще бъде разрушен. Това ще отвори "кутията на Пандора" и оттук насетне всеки диктатор ще смята, че му е позволено да прави каквото си поиска. Ще се завърне старият свят, в който силните имат право на всичко, слабите нямат никакви права и всеки може да вземе каквото си поиска със сила, казва още военният.

Най-страшното в плана

Според него обаче дори това не е най-страшното за Украйна, а фактът, че 28-те точки на Тръмп ясно очертават следващата агресия на Русия. И това е така, защото планът предвижда Украйна да се разоръжи, да съкрати армията си, за да не може да се защитава, да не създава отбранителни съюзи с други държави, да не притежава цяла гама от оръжия, и по-конкретно далекобойни, които са ефективни срещу Русия.

Дори нещо повече, казва военният - с типичния за Русия нагъл цинизъм в документа е посочено как точно Москва смята да наруши в бъдеще това споразумение. Защото планът предвижда отмяна на всички гаранции за сигурност, ако Украйна използва нещо срещу руска територия. Никъде не е посочено, че някой ще се вдигне в защита на Украйна, че някоя чужда армия ще се ангажира да се намеси в случай на следващ акт на агресия срещу Украйна. Точно обратното - дори да се намерят такива държави, този план забранява разполагането на чуждестранни войски на украинска територия. С други думи, дори тези гаранции на хартия веднага стават невалидни, ако дори една ракета прелети от Украйна към Русия.

Колко месеца според вас ще отнеме на Русия, след като подпишем този "фалшив мир", да инсценира нещо подобно и да заяви, че украинска ракета е ударила нейна територия, задава риторичен въпрос Евгений Дикий. И предупреждава, че в момента, в който Украйна намали армията си, както предвижда планът, и отвори границите си, ще има масово изселване на мобилизационен резерв от страната и съответно още на следващия ден руснаците ще заявят, че са били ударени от ракета.

Планът ще позволи на Русия да ни довърши и САЩ нямат да имат никакви угризения

"Така че за нас тези 28 точки не означават споразумение от корейски тип, за каквото се опитват да ни го "продадат", нито дори от финландски тип. Те означават споразумение от типа на Южен Виетнам или Чечения, където мирът се подписва по начин, който гарантира на агресора възможността да възобнови агресията и да довърши жертвата си, и също така гарантира, че никой няма да има никакви угризения, че е позволил това да се случи. Путин и Тръмп ни подготвят сценарий от виетнамски модел и този план ясно очертава как ще унищожат и довършат Украйна в много близко бъдеще. И САЩ това напълно ги устройва", казва военният.

С други думи този план е абсолютно неприемлив за Украйна, както от правна гледна точка, така и от прагматична.

"Защото 28-те точки на Тръмп гарантират унищожението на Украйна, и не някой ден след няколко години, а през следващата година или две, може би дори след шест месеца. Този "план" е именно за това", обяснява Дикий.

Отделно той набляга на факта, че планът предвижда не само Русия да бъде опростена за всичките си престъпления, но и САЩ да спечелят от това икономическа изгода за себе си, което е абсолютен цинизъм.

Да подпишем плана, значи да се съгласим да бъдем убити

Дикий е категоричен, че Украйна не бива по никакъв начин да се съгласява да подпише този план. Защото, казва той, "ако се съгласим с това, просто няма да имаме шанс за оцеляване, защото ще се съгласим да бъдем убити. Докато жертвата се съпротивлява, тя все още има шанс да живее". Съгласието за Украйна означава "незабавна смърт".

"Надявам се, че никое правителство в Украйна – корумпирано или не, компрометирано или не, популярно или непопулярно – няма да се съгласи с това. Въпреки многото недостатъци на нашето правителство, то се съпротивлява, отвръща на удара и отказва да се съгласи на смъртна присъда за Украйна. И докато нашето правителство действа по този начин, то трябва да бъде подкрепяно и да го пляскаме през ръцете тогава, когато греши", заключава военният.

Не да се строят фонтани и зелена линия на метрото в Киев, а всички пари да отиват на фронта

Друг интересен момент от интервюто е оценката на Дикий как именно Украйна трябва да продължи да воюва. Той заявява ясно, че способността на Украйна да се съпротивлява не се определя от САЩ или Европа. И припомня, че когато през 2022 г. страната хвърли всичките си ресурси и цялата сила на нацията си в отбрана, Украйна печелеше и изтласкваше руснаците.

"С настоящия формат на съпротива ще загубим тази война. Ако продължим да живеем дори още шест месеца както сега (с нарушена мобилизация, с тил, отделен от фронта, с военни, които самоволно напускат частите си, именно защото тилът цинично и нагло ги е изоставил), тогава след шест месеца ние ще получим от Русия такива условия за капитулация, че сегашните 28 точки ще ни се сторят много меки."

Следователно, какво трябва да се направи? Военният отговаря: най-накрая да преустроим живота си, както подхожда на една държава, бореща се за оцеляване - да проведем истинска, пълномащабна мобилизация. Украйна трябва да въведе максимален срок на военна служба и едновременно с това да се криминализира укриването от армията. Тоест, да е ясно, че или отиваш да служиш, или влизаш в затвора. И да е ясно, че си длъжен да служиш точно определен срок.

Той казва и друго - време е Украйна да спре във военно време да отделя финансови средства за такива неща като строежа на зелената линия на метрото в Киев или строежа на мостове и фонтани, които сега просто не са приоритет. А да инвестира всичките си пари в закупуване на оръжия, особено от украински производители. Ако успее да направи това, неговата прогноза е, че след шест месеца Русия ще бъде тази, която ще иска мир.

Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Путин повтаря грешката на Хитлер

Украинският военен припомня как се развиха нещата през Втората световна война. През февруари 1942 г. германските войски бяха едва на 28 километра от Москва, но тогава за първи път след катастрофата от 1941 г. Червената армия успя да спре германското настъпление. Тогава Сталин предложи на Хитлер много благоприятен мир – по същество връщане към условията на Брест-Литовския договор. С други думи, СССР да предаде на германците балтийските държави, Беларус, Украйна и т.н., а Русия да остане горе-долу в сегашните си граници. Но Хитлер отказа предложението на Сталин, защото искаше да стигне до Волга и Урал. И, както знаем, в края на краиищата войната завърши в Райхстага.

Еуфорията на украинците през 2022 и прогнозата на един естонски министър

"Бих искал да припомня една прогноза, която се появи в края на 2022 или началото на 2023 г., тоест по времето, когато украинците бяхме в еуфория и вече мислено отпивахме кафе на брега на Ялта в Крим. Тогава естонският министър на отбраната заяви, че според неговите изчисления тази война ще завърши с украинска победа (да, победа!) през 2027-2028 г. Всички се смяха тогава, казвайки, че естонците са мудни хора, не обичат да бързат. Но аз по онова време сметнах тази прогноза за много умна. И колкото по-нататък отиваме, толкова по-очевидно става, че това е най-реалистичният сценарий за нас", казва украинският военен.

Източник: Главред