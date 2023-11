Руски удар по жилищна сграда в Украйна, има хора под отломките (ВИДЕО)

Безжизненото тяло на мъж бе извадено изпод руините на срутена жилищна сграда в Новогродовка, Донецка област на Украйна. Това се случи на 30 ноември вследствие на руски удар.

„Към 10 ч. (местно време) четирима души се предполага, че се намират под отломките, включително едно дете. Издирвателната и спасителна операция продължава“, обяви ръководителят на местната администрация Игор Мороз, цитиран от „Украйна сейчас“.

По-рано стана ясно, че при руската атака е ранено 13-годишно дете.

Още: Русия се хвали с нов пробив, но мълчи за хаоса при Днепър (ВИДЕО)

Unfortunately there are still people under the rubble of an apartment building in Novohrodivka, Donetsk region, including a child. The building was hit by an S-300 missile. https://t.co/I1Z1BgTrcO pic.twitter.com/yaO5sgxdsZ