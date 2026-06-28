"Вова трябва да бъде поставен на четири крака на Червения площад": Русия е на ръба на открити безредици, Украйна с ударен рекорд (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин и беларуският му колега Александър Лукашенко проведоха преговори при закрити врата за втори пореден ден във Валдай (руската област Новгород), където е резиденцията на стопанина на Кремъл. Това се случва, след като беларуският лидер пристигна спешно в Русия на 26 юни. Официалните източници не са публикували нито дневен ред, нито коментари, нито обяснение за непланираните срещи.

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Те идват в период, в който Киев започна 40-дневна кампания за натиск на президента Володимир Зеленски срещу Руската федерация, за да я накара да седне на масата за добросъвестни мирни преговори, а също и в момент на напрежение по оста Украйна-Беларус заради използваните на беларуска територия системи за насочване на руски дронове към украинските градове. Зеленски вече предупреди, че ако Лукашенко не ги премахне, украинските сили сами ще го сторят. А ако Беларус нападне, "цялата критична инфраструктура, която поддържа Лукашенко на власт, ще бъде унищожена още в първите часове", заяви Ярослав Щилерман - главен проектант и съсобственик на украинската компания Fire Point, създателка на далекобойните ракети "Фламинго".

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В същото време Турция обяви, че е готова да бъде домакин на нов кръг мирни преговори между Украйна и Русия. „Искаме войната между Русия и Украйна да приключи възможно най-скоро чрез диалог и въз основа на международното право. На този етап виждаме, че дипломатическият процес е в застой, военните действия са се засилили и двете страни са фокусирани върху постигането на военни предимства“, заяви турският външен министър Хакан Фидан. Според него Анкара вече е информирала както Москва, така и Киев, че е готова да бъде домакин на нов кръг от преговори.

🇹🇷 Turkey is ready to host a new round of Ukraine-Russia peace talks



"We want the Russia-Ukraine war to end as soon as possible through dialogue and on the basis of international law. At this stage, we see that the diplomatic process has stalled, hostilities have intensified,… pic.twitter.com/pGeZYRPduB — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2026

Бензиновата криза в Русия: дълги опашки, китайски оплаквания и пропагандни призиви срещу руските банки

Че Русия е закъсала с горивото, е ясно вече от няколко седмици, но явно дори това не може да накара Путин да прекрати войната си срещу Украйна. Китайската общност в страната също вижда ясно какво се случва и дава знаци, че не е готова да го търпи. Китайски имигрант, живеещ в Санкт Петербург, който наскоро се оплака от ударите по нефтохранилището близо до дома му, сега показва с видео празните бензиностанции. „Няма нито A-92, нито A-95. Не можеш да заредиш колата си. Всичко е взривено. Какво да правя?“, пита безпомощно той.

Russia's Fuel Crisis Has Reached the Chinese Community



A Chinese migrant living in St. Petersburg, who recently complained about strikes on an oil depot near his home, is now showing empty gas stations.



"There’s no AI-92, no AI-95. You can't fill up your car. Everything's been… pic.twitter.com/8Tr5Frhpuj — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2026

Отделно от това китайската държавна телевизия показа горящ нефтопреработвателен завод в Москва, докато съобщаваше за руските удари срещу Украйна. Надписът на екрана гласеше: „Енергийната инфраструктура на Украйна е подложена на масирани руски атаки за втори пореден ден". Единственият проблем бе, че кадрите не съвпадат напълно с надписа, освен ако Москва вече се е отделила от Русия.

Chinese state TV showed a burning Moscow oil refinery while reporting on Russian strikes against Ukraine



The caption on screen reads: "Ukraine's energy infrastructure has been subjected to massive Russian attacks for the second consecutive day."



The only problem is that the… pic.twitter.com/2xh18H3G5I — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2026

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Напрежението във вътрешността на Русия явно също се засилва. Жител на Новгородска област, който не е успял да зареди гориво в три различни бензиностанции, засне емоционално видео, показващо дълги опашки за бензин. „Непрекъснато повтаряте, че всичко е наред и че има достатъчно гориво... Какво, по дяволите, правите тук, в Новгородска област? Последното, от което се нуждаем, сте вие“, казва ядосано мъжът и избухва: „Ето за това Вова трябва да бъде поставен на четири крака. Точно там, на Червения площад!“.

Ако кризата с горивото продължава да се влошава, недоволството на обществото в крайна сметка може да прерасне в открити безредици.

🗣️ “Vova should be put on all fours for this. Right there on Red Square!” — tensions in Russia appear to be rising



A resident of Russia's Novgorod region, who failed to refuel at three different gas stations, recorded an emotional video showing long lines for gasoline.



"You… pic.twitter.com/f3GhkU276P — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2026

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В Раменско, близо до Москва, също се образуваха дълги опашки, докато сред руското население нарастват недоволствата от продължаващата горивна криза.

Long queues formed in Ramenskoye near Moscow as complaints grow among Russia’s population about the ongoing fuel crisis. And it is likely only getting worse for them. #Russia pic.twitter.com/GKHM0WdZww — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2026

На окупирания полуостров Крим, където местните "власти", инсталирани от Кремъл, вече обявиха извънредно положение, служители вече биват съкращавани - и всичко това, защото недостигът на гориво се задълбочава. „Знаете ли за какво никой не говори в Крим в момента?“, пита жителка на анексирания полуостров - че фирми масово затварят врати заради недостига на гориво, а хората губят работата си. „Какво да правят хората, които живеят от заплата до заплата? Какви мерки за подкрепа има? Никой не говори за това. И това е наистина плашещо“, казва тя.

⛽️ People in Crimea are being laid off as the fuel shortage deepens



"Do you know what nobody is talking about in Crimea right now?" asks a resident of the Russian-occupied peninsula. According to her, businesses are shutting down because of the fuel shortage, and workers are… pic.twitter.com/yZ62QoLOEa — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2026

Крим е в състояние на извънредно положение от няколко дни, като продажбата на гориво е почти спряна и е достъпна само със специални разрешителни или QR кодове, пише каналът Drone Bomber. По Кримския мост е преминал конвой от 40 цистерни с гориво, което е недостатъчно за 2,4 милиона жители. Фериботните услуги едва функционират след последните удари на Украйна, което превръща моста в основната артерия за снабдяване, посочва той и показва карта с 50 места на украински атаки на полуострова. Редовните заплахи водят до задръствания и нарушават логистиката, дори без да се разрушава мостът, добавя източникът.

Crimea has been under emergency for several days with fuel sales almost stopped, only available by special permits or QR codes, @DrnBmbr reports. About 50 strike points across Crimea in the past week show the pressure scale.



A convoy of 40 fuel tankers crossed the Crimean Bridge… pic.twitter.com/E0GbBngU0P — WarTranslated (@wartranslated) June 27, 2026

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На този фон украинските сили за специални операции се похвалиха, че са унищожили руска мобилна огнева група, натоварена със задачата да защитава цистерните с гориво в близкия тил от атаки с дронове:

Ukrainian Special Operations Forces destroyed a Russian mobile fire group tasked with protecting fuel tankers from drone attacks. #Ukraine pic.twitter.com/5Tphj7iqkw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2026

А що се отнася до разрушените мостове, Украйна порази този над река Корсак в близост до Володимировка, в окупираната Запорожка област, по така наречения магистрален път Р-280 „Новорусия“:

The bridge that was struck by Ukraine has been geolocated as the bridge over the Korsak River near Volodymyrivka, occupied Zaporizhzia region on the so-called R-280 "Novorossiya" highway. #Ukraine https://t.co/4DmyJHCtbR pic.twitter.com/Yyswo5kTZy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2026

Топ пропагандистът на Путиновия режим Владимир Соловьов явно е намерил рецептата за целия хаос в окупираните земи - държавата да взема пари директно от банките, за да оправи кашата си в Крим. В национален ефир той предложи следното: „Кой сектор спечели най-много пари? Банковият сектор. Затова нека вземем пари от банките и да ги изпратим там. Наречете го грабителство, каквото искате“". И също така призова Одеса, Николаев, Киев и Харков да бъдат съборени до основи - нещо напълно нормално в реториката на руските медийни говорители.

Solovyov: Seize money from banks to fund Crimea



Putin's top propagandist Vladimir Solovyov has suggested taking money from Russian banks to solve the problems of occupied Crimea.



“The sector that made the most money? The banking sector. So let's take money from the banks and… pic.twitter.com/r8KZEunux7 — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2026

Z-канали като "Военен осведомител" също призовават за целенасочено нанасяне на удари по бензиностанции в районите на фронтовата линия в Украйна.

Russian terrorists are bragging on Telegram about deliberately targeting civilian gas stations in Ukrainian frontline regions. pic.twitter.com/V0Z0U3svF7 — WarTranslated (@wartranslated) June 27, 2026

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Украйна с месечен рекорд за най-много поразени руски обекти от военнопромишления комплекс

През юни Украйна нанесе рекорден брой въздушни удари - 13 - срещу обекти на руския военнопромишлен комплекс. Според руската разследваща медия „Агентство. Новости“ основните цели са били заводи за производство на ракети, електроника и боеприпаси. Последната известна такава мишена беше заводът „Титан-Барикади“ във Волгоград, който беше атакуван в събота, 27 юни. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Въоръжените сили на Украйна са нанесли удар по завода, използвайки далекобойните си ракети FP-5 „Фламинго“. Анализ с геолокализирани кадри също потвърди съобщенията за щети по обекта: Ракети "Фламинго" удариха завод, част от програмите за "Орешник" и "Искандер-М".

@Exilenova_plus shows exclusive photos of the aftermath at Volgograd's Titan-Barikady defense plant after today's strike. The plant made launch systems for Iskander-M missiles, Bastion coastal missile components and equipment for Russia's strategic missile forces. pic.twitter.com/a63FM9qzpV — WarTranslated (@wartranslated) June 27, 2026

Заводът се счита за изключително важен за Кремъл, тъй като там се произвеждат и сглобяват пускови системи за стратегическите комплекси „Ярс“, „Топол-М“ и „Сармат“, оперативно-тактическата система „Искандер-М“, както и компоненти за най-новата руска ракетна система „Орешник“.

Общо през първия месец на лятото са нанесени удари по най-малко 13 руски военнопромишлени обекта. Това е най-високата цифра за който и да е месец през 2026 г. Сред останалите цели са:

Производство на ракети и електроника: заводът „Прогрес“ в Мичуринск (управляващи системи за авиация и ракети) и „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари (антени за ракетите „Калибр“ и „Искандер“);

Производство на боеприпаси: заводът „Еластик“ в Рязанска област (въздушни бомби и снаряди) и химическият завод „Азот“ в Новомосковск, който беше ударен два пъти (произвежда взривни компоненти);

Корабостроене: Корабостроителницата „Залив“ в окупирания Крим беше ударена от дронове, което нанесе щети на два военни кораба.

Ukraine struck at least 13 Russian defense industry facilities in June, the highest monthly total of 2026. Targets included missile, ammunition, and electronics plants in Volgograd, Ryazan, Cheboksary, Michurinsk, Novomoskovsk, and occupied Crimea. #Ukraine pic.twitter.com/o7dgapdtU6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2026

Анализатори отбелязват, че такава мащабна кампания на украинските сили има за цел не само да наруши логистиката към Крим или да предизвика недостиг на гориво, но и систематично да намали общите военни способности на Русия.

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Междувременно Fire Point показа един от производствените си обекти за украинските крилати ракети FP-5 „Фламинго“ и дроновете FP-1 и FP-2. Журналистът Сергей Пейчев засне производствения процес. Главният конструктор Щилерман заяви, че производството на „Фламинго“ зависи от поръчките, че бюрократичните пречки при износа на двигатели към Европа и САЩ постепенно се преодоляват, а ключовият пробив е бил в тактиката. „Сега те достигат целите си", посочи той.

Също така заяви, че Fire Point не вижда смисъл в използването на малката си балистична ракета с обсег 300 км, когато безпилотен летателен апарат от типа на самолет може да пренесе същата 200-килограмова бойна глава на разстояние 380 км за над 40 000 долара - вместо 600 000 долара за 300 км. Компанията също така произвежда и натрупва запаси от ракети за бъдещия проект за противобалистична противовъздушна отбрана „Фрея“.

Fire Point showed one of its production sites for Ukraine’s FP-5 Flamingo cruise missiles and FP-1/2 drones, with journalist Serhii Peichev filming the manufacturing process. Chief designer Shtilerman said Flamingo output depends on orders, engine export bureaucracy with Europe… pic.twitter.com/xkrXTlX4uS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2026

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 47 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 27 юни е имало 241 бойни сблъсъка спрямо 256 на 26 юни. Руснаците са хвърлили 277 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с около 100 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2773 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9873 FPV дрона, което е с около 160 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-много руски пехотни атаки е имало в направлението при Гуляйполе, Запорожка област - 29. Други 24 са отбити в Покровското направление, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В Славянското направление са станали 22 сражения, като там ВСУ отбелязват Рай-Александровка за място на боеве въпреки руските съобщения, че селището е превзето от армията на Путин. В направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, е имало 21 руски пехотни нападения, докато откъм Часов Яр е станала само една пехотна атака (в Краматорското направление). В Лиманското направление е имало 16 нападения, а 15 са били руските пехотни атаки в Южнослобожанското направление - в района на град Вовчанск и селата южно от него. В Севернослобожанското направление също има двуцифрен брой сблъсъци за денонощието - 11. Това е пограничната зона на украинската Сумска област с руската област Курск.

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Геолокализирани кадри сочат, че украинците са осъществили напредък при Борово, южно от Купянск и северно от Лиман. Става въпрос за придвижване в източната част на Липово, тоест югоизточно от Борово.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" прави обзор на седмицата за случващото се на фронта и пише, че ситуацията се развива най-интензивно в Донецка област - или както руснаците я наричат, ДНР - Донецка народна република: "руските въоръжени сили приключват трудна, продължила месеци офанзива срещу Константиновка, изолират и обкръжават Лиман и стабилизират фронта в посока Славянск", твърди каналът. "Нашите войски явно концентрират усилията си върху продължаващата битка за агломерацията Славянск-Краматорск, от която бягат все повече цивилни. Освобождаването на Донбас от украинските въоръжени сили обаче вече се поставя от Москва като условие за възобновяване на мирния курс и като последна останала цел на Централния военен окръг, която не е отделена от предишните му обявени цели".

"По този начин, както можеше да се очаква, се предвижда ескалация на ситуацията през втория месец на лятото: основната фаза на лятната офанзивна кампания на руската армия е в ход, като и двете страни драстично засилват атаките си срещу тиловите зони на противника, което се отразява на живота на цивилните. По някаква причина някои експерти прогнозират нов кръг от преговори до есента, въпреки че дипломатическите условия за това практически липсват. Самият Киев обяви, че през следващия месец ще приложи план за оказване на военен и политически натиск върху нашата страна. И без това горещото лято става още по-горещо", добавя още "Два майора".

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