Крум Зарков: Йотова не е търсила подкрепа от ГЕРБ, нямаме договорка с Борисов

Няма договорка с ГЕРБ за подкрепа на кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това заяви председателят на БСП и съпредседател на инициативния комитет на Йотова Крум Зарков по бТВ. Той смята, че решението на ГЕРБ да няма собствен кандидат за президент е тактически ход на Бойко Борисов с поглед към местните избори. Зарков увери, че е приел поканата да застане зад кандидатурата ѝ без колебание. “Като потвърждение на един ангажимент на българските социалисти в подкрепа на техния дългогодишен съратник и съмишленик Илияна Йотова. Благодарен съм, че тя ме покани и с радост приех. Нямаше никакви колебания“, каза Зарков. Той коментира и широката палитра от личности в инициативния комитет на Йотова, включително присъствието на хора, свързвани с ГЕРБ. Още: Гюров, Кандев и аз, или Йотова, Вълчев и ти: За кого ще гласуват гражданите на предстоящите избори? (ВИДЕО)

Според него самият факт, че водещите кандидати в президентската надпревара са издигнати от инициативни комитети, показва по-дълбок проблем.

Търси се надпартийност

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“Това е пореден елемент от една криза на политическите партии в България, която е дългогодишна и която показва, че нашата представителна демокрация е дълбоко наранена в основна нейна част – именно политическите партии“, коментира той. По думите му при действащ държавен глава инициативният комитет има и друга функция – да бъде допълнителен символ на надпартийност. Зарков отхвърли възможността присъствието на евродепутата Емил Радев в инициативния комитет да означава договорка за подкрепа от ГЕРБ. Според Зарков изборът на Радев може да се обясни с общата му работа с Йотова в Европейския парламент. Още: Съпругата на Явор Дачков е станала съветник на президента Илияна Йотова

„Илияна Йотова се обръща към всички български граждани, без да ги дели по тяхната партийна принадлежност“, каза той. Зарков заяви, че би искал президентската кампания да бъде съсредоточена върху политическия дебат и конституционната роля на държавния глава. Сред основните въпроси според него са как президентът олицетворява единството на нацията, как се вписва в конституционната рамка и как определя и защитава националния интерес. Още: "Помилвала е наркодилъра Петричкия Ескобар": Асен Василев иска Йотова да се оттегли от президентския вот (ВИДЕО)