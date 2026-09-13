Взривовете в “ЕМКО“ и случаят “Петрохан - Околчица“: Говори министър Иван Демерджиев

Версията на умишлен взрив в складовете на фирма “ЕМКО“ се проверяват внимателно. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по БНР. Екипите разследващи вече са вредли в складовете. Той коментира и втория взрив в складовете на "ЕМКО". Складовете, в които станаха взривовете са на територията на област Габрово и вторият случил се взрив (този от снощи, бел. ред.), е доста по-малък в сравнение от първия взрив, обясни министърът. Причините непърва ще се изясняват. "Работим от вчера и предстоят огледи, които да се направят под ръководството на прокуратурата за изясняване на причините относно възникване на пожара", посочи още Демерджиев. Според него наличието на камери и двама пенсионирани пазачи е крайно недостатъчно спрямо продуктите, които се съхраняват в "ЕМКО". Още: Пак взрив в завод на заплашен от Русия: Мирчев даде кураж на Йотова да свика незабавно КСНС

Проверяват има ли българска връзка в Лайпциг

Демерджиев коментира разкритията на вестници,че взривът, с който атентатори оставиха в дрон до украински самолет на летището в Лайпциг, е бил доставен през България. Версиите ще бъдат внимателно проверени, но се разчита на данни и реални доказателства, събрани от партньорски служби:

"Тази версия не я изключваме по никакъв начин - нито по отношение на първия взрив в обект на "ЕМКО", нито по отношение на този. Проверява се и тази версия и при втория взрив тя се проверява още по-внимателно, защото обстоятелствата са коренно различни. ... Много внимателно проверяваме всички версии, включително съпоставяме този инцидент с всички доказателства, които сме събирали при други подобни инциденти на територията и на страната, и на други държави".

МВР министърът заяви, че не може да даде съвет на президента Илияна Йотова дали да да свика Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) или не, но всички институции на държавата са били на мястото на инцидента. "Ще предприемем пакет от действия, за да предприемем бъдещи подобни инцидент", увери Демерджиев. Още: Гюров поиска свикване на КСНС заради ескалиращите инциденти във военни обекти

Разследват имуществото на групата на Ивайло Калушев

Снимка Стопкадър

Производство по скандала "Петрохан" е образувано не само за смъртта на 6 души, но и за икономическите взаимовръзки там, каза Демерджиев: "Какви суми са постъпвали в сдружението, как е регистрирано, защо е регистрирано по странен начин с наподобяващо държавна институция име".Проверява се и съдействието на държавни институции към НПО-то, допълни той.

“Това, което ще стане още през следващата седмица е да бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи и събраните доказателства по шесторното убийство "Петрохан-Околчица". Работата по случая не е приключила, а образуваните досъдебни произвдоства са две“, каза вътрешният министър.Според него вместо службите да имат угризения, че не са успели да предотвратят смъртта на шест човека, те поставят други въпроси и политически поставят темата. Още: Прокуратурата се похвали със 157 страници експертиза за "Петрохан", но още не казва какво пише в нея

"Едното производства касае смъртта на шестима човека. Нещо много важно, нещо, което не бива да бъде политизирано по никакъв начин. И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни угризения, че не успяха да предотвратят смъртта на тези шест човека, защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята в "Петрохан", и големият въпрос е можеше ли това да бъде предотвратено. Та, вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. Темата не е политическа. Говорим за загубени шест човешки живота", коментира той. "Амбицията ни е да бъдат дадени отговори на всички въпроси, които поставиха близките на загиналите, както и на въпросите, които поставя обществото".

Би било "логична крачка" временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов ще бъде утвърден като титуляр, каза Демерджиев. Той подчерта, че двамата работят добре. Още: "Около случая има твърде много имена и интереси": Демерджиев опитва да възроди "Петрохан" като тема