Борисов с половин уста: Няма да навредя на Гюров, да се договарят по места (ВИДЕО)

Няма да навредя на Андрей Гюров, ако искат, да се договарят по места. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с младежката организация на партията в Пазарджик: “ Научен съм, че ако не мога да помогна на някого, да не вредя. Непоискано добро не се прави, непоискана помощ не се дава, защото след това се обръща винаги срещу теб. Виждам колегите как вредят всеки ден на Андрей Гюров и Георги Кандев - с различни призиви. Ако бяхте толкова обществено приети щяхте да си издигнете вие двойка - Радан Кънев и Ивайло Мирчев, или Мирчев и Божанов. Оставихте Гюров и Кандев да се издигнат от инициативен комитет, ама всеки ден ги определяте като ваши. По този начин отблъсквате избирателите, които биха им създали периферия. Ние няма да им навредим, защото никой не се е обърнат към нас, и няма как един ден да оправдаят загубата им с нас. Ако искат да си се договарят по места, нека се договарят. Още: "Непоискана подкрепа на никого няма да дадем": Ще участва ли ГЕРБ в президентския вот? (ВИДЕО)

Вече бил гласувал за Гюров

"Вече имаме и прецедент в България - президентът реши да прави нещо друго, тогава вицето стана президент. Представете си утре Йотова решава да стане премиер, тогава Кирил Вълчев ще е върховен главнокомандващ и обединител на нацията. Гюров решава да стане премиер пак, договаря се с Йотова и става премиер, тогава Кандев става президент. Това вече се е случвало, не е хипотеза. Затова трябва да сме много внимателни към двойките като такива. На мен ми е най-лесно, защото преди години карах партията да гласуваме единодушно за Гюров да стане подуправител на БНБ. Той е искал подкрепа, ние сме я дали, и така е станал подуправител. За Гюров съм гласувал да стане голям началник, сега няма да му навредя. И това е много", категоричен бе той.

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"Избирателите, членовете и симпатизантите на ГЕРБ са много умни хора, работещи, умерени хора, могат да мислят. Те виждат и чуват и не си представят как от една страна ръководството на партията ще ги накара да агитират за дадена двойка, след като залепените за инициативния комитет, всеки ден ги отблъскават. Не им вредете, оставете ги Гюров и Кандев до изборите да докажат, че заслужават подкрепа от огромната маса хора, които подкрепят ГЕРБ. Нека сами да намерят начин. Няма да спечелите, ако аз гласувам за Гюров, както ме призовава Радан Кънев. Вие трябва да убедите хората, че това са най-добрите кандидати", каза още Борисов. Още: Проф. Росен Стоянов: Бойко Борисов не се интересува особено от президентската институция

Нямало да гласува за Йотова

„Със сигурност няма да гласувам за Йотова. Илияна Йотова е моят идеологически противник. Създал съм ГЕРБ, за да победя БСП.Партията на Радев е от комунистическите и се вижда от хората там", категоричен бе Борисов.

"Те понеже виждат, че организацията им е слаба, още не са започнали изборите - тази мръсна кампания започна със страшна сила. Много им се искаше да има и кандидат на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу него, а те да си правят това, което правиха преди 5 г. Историята е хубаво нещо и трябва да се помни. Преди 5 г. ГЕРБ издигна кандидат за президент ректора на ректорите - проф. Анастас Герджиков (през 2021 г. все още ректор на Софийския университет - б.р.). Тогава нашите приятели от ПП и ДБ отидоха и подкрепиха г-жа Йотова. Не само я подкрепиха, а се снимаха на плакатите и казваха, че са с тази президентска двойка - Йотова - Радев", каза Борисов.

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