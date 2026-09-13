Цолов с остър коментар за съотборника си: "Бореше се супер твърдо срещу мен, а пусна друг по най-лесния начин"

Българският пилот Никола Цолов отправи остър коментар към съотборника си в редиците на Кампос - Ноел Леон, след случилото се в спринта на Гран При на Мадрид. Двамата водеха ожесточена борба за четвъртото място, като българинът помоли да бъде пропуснат напред, тъй като губеше време зад очевидно по-бавния Леон. Отборът игнорира молбата на Цолов и остави пилотите си да се състезават. Малко след това родният представител закачи стената с една от гумите си, завъртя се и отпадна.

Никола Цолов коментира ситуацията с Ноел Леон

Цолов разкри, че е останал в недоумение от действията на съотборника си. Малко преди борбата между двамата Леон доста лесно пропусна Лорънс ван Хьопен пред себе си, а след това не остави никакъв шанс на българина. Въпреки това, Цолов се опита да извлече позитивите от спринтовото състезание и заяви, че тази случка само ще го мотивира повече.

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"Днес е един от тези трудни дни с малка грешка, която доведе до големи последствия, но може и да е за мое добро, така да се каже", започна Цолов. "Състезанието вървеше добре до този момент, темпото беше блестящо. Мисля, че беше... се чувствах точно като на Силвърстоун, където имах много повече потенциал. За жалост е много трудно да се изпреварва, но имах няколко възможности, които съотборникът ми се бореше супер твърдо срещу мене, въпреки че пусна колата Трайдент Ван Хьопен да мине по най-лесния начин, срещу мен се бореше, така че беше малко неясно от моя гледна точка какво се случваше. Аз бях леко объркан, затова в този момент си казах, че просто ще приема, че това е фактът и ще дам една крачка назад.

Пето място пак е добре и в момента, в който направих това нещо, спрях една идея, 2 метра по-рано на 20-и завой и просто колата зави една идея повече от обичайното. И в този момент имах предчувствието, че съм прекалено близо до стената, но се надявах да се размине. Много минимално се докоснах със задна лява гума и просто колата е прекалено тежка, за да се спаси после и много бавно завъртане. Така че труден ден, но аз гледам на позитивното, че колата беше много силна днес, аз се чувствах комфортно, това отваря много повече врати за неделното състезание нещо по-добре да се случи. От друга гледна точка аз вярвам, че този ден има причина да се случи днес и този ден ще ме направи много по-силен в бъдещето, така че гледам на ситуацията по този начин с пълна увереност към утре."

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