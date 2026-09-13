Алекс Николов разкри целта на България в груповата фаза на Европейското по волейбол

Голямата звезда на българския национален отбор по волейбол Александър Николов направи огромно признание след първата загуба на "лъвовете" на Европейското първенство. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини започнаха кампанията си с две победи с 3:0 срещу Северна Македония и Португалия, а в третия мач отстъпиха с 1:3 от Украйна. Николов призна, че съперниковият отбор е играл по-добре и е заслужавал да спечели.

Алекс Николов с признание след загубата от Украйна

За България предстоят срещи с Израел и действащия шампион Полша. Алекс Николов вярва, че отборът ни може да завърши на втората позиция и по този начин да избегне двубой с Полша на 1/4-финалите. Именно това е голямата цел за груповата фаза. След това по-големият син на легендата Владо Николов призна какво се е объркало за "лъвовете" в мача с Украйна. Той отчете, че грешките от начален удар не са толкова много и подчерта, че другият път трябва да се отбраняват по-добре.

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Алекс Николов разкри целта на "лъвовете"

"Вижте, ние сме такъв отбор, че можем да играем наравно с абсолютно всички на това първенство. Не е от огромно значение дали сме първи, втори или трети в групата. Разбира се, да си първи или втори е по-добре, защото избягваш Полша на 1/4-финал. Но това е положението, загубихме, сега излизаме срещу Израел първо и срещу Полша на макс и се надяваме да се поздравим с успех, за да сме първи или втори. Това е целта", смята Алекс Николов.

"Според мен ние играхме добър волейбол, с изключение на някои банални грешки. Но каквото и да си говорим човекът до мен (б. а. - Олех Плотницкий) изнесе мача и във всичките геймове, в които ни победиха той правеше по 3-4 аса. Ще се опитаме по-добре да се спасяваме другия път, но той вкара невероятни сервиси, това е истината. Заслужаваха да спечелят", каза още лидерът на "лъвовете"

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