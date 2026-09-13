С повредена кола: Никола Цолов се срина в Гран При на Мадрид, но остава лидер във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов остава лидер в класирането на Формула 2 след края на Гран При на Мадрид. Той финишира на последната 18-а позиция в основната надпревара на испанското трасе, като по този начин не спечели нито една точка. Добрата новина беше, че основният конкурент на Цолов за титлата - Рафаел Камара, получи 10-секундно наказание за предизвикването на тежък инцидент и добави само една точка към актива си. Така Българският лъв остава на върха със 7 пункта аванс пред Камара. Дино Беганович триумфира с победата в испанската столица.

Цолов завърши извън Топ 10 в Мадрид

Българинът тръгна добре, като запази петата си позиция на старта. В началните етапи от надпреварата Куш Майни се удари и предизвика червен флаг. След подновяването Цолов последва стратегията на Камара и влезе в бокса в следващата обиколка. Въпреки че механиците се забавиха, българинът излезе на позиция пред него. Той успя да я запази, но в 18-ия тур Камара излезе напред. При изпреварването се стигна до инцидент, при който се отчупи част от крилото на Българския лъв. Цолов подгони бразилеца и обиколка по-късно Камара се оказа в центъра на вниманието, след като изблъска Оливър Гьоте в стената. Пилотът на Инвикта понесе 10-секундно наказание.

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След подновяването на надпреварата Цолов заемаше 11-а позиция. Роман Билински притисна българския пилот в следващите обиколки, като се намираше плътно зад него до самия край. Пилотът на Кампос се защитаваше добре, но допусна да бъде изпреварен три минути преди края на състезанието. Така той остана 11-и, но щеше да повишен на 10-о място заради наказанието на Камара. Във финалните етапи Цолов изпита сериозни притеснения, тъй като се бореше с грейнинг и проблем в колата. Така в крайна сметка той загуби позицията си и се свлече до последната позиция.

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